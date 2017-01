¿Qué opciones hay si los Reyes no han acertado?

A pesar de que los Reyes Magos seleccionan los regalos con la mayor ilusión del mundo, no son pocas las ocasiones en las que se equivocan. Una talla errónea, un juguete no adecuado, un producto repetido o simplemente que no es del agrado del nuevo dueño. Situaciones que se vivieron en muchos hogares aragoneses durante el pasado viernes. En concreto, según un estudio realizado por el portal de venta 'online' Vibbo, uno de cada tres aragoneses ha recibido un regalo “no deseado” durante estas fechas.



Dicho estudio señala que el principal motivo entre los aragoneses para querer deshacerse de los regalos es el hecho deEl 26% desea hacer una devolución porque no le gusta el regalo y un 22% porque no le sirve o no le queda bien. Entre los presentes,y los objetos de decoración (21%). Aparte del regalo, también influye la persona que lo compra: los que más suelen equivocarse son los amigos invisibles (33%) y los cuñados (12%). Por el contrario,Ante esta situación es necesario recordar que. “Contrariamente a lo que muchos consumidores creen, los establecimientos no están obligados a aceptar cambios y devoluciones solo porque no nos convenza nuestra compra o hayamos cambiado de opinión.pero la ley solo les obliga a hacerlo si tiene algún defecto o si se trata de una compra 'online”, señalan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En estos últimos casosy otros tantos para hacer efectiva la devolución.“En las devoluciones también tenemos que estar atentos a las condiciones, ya que las marca cada comercio. Por ejemplo,Además, varía la forma de hacer la devolución: puede seren su lugar”, recuerdan desde la Organización de Consumidores de Aragón (UCA). Eso sí, señalan que las condiciones siempre tienen que ser las mismas que durante el periodo normal, no cambiarlas estos días por ser rebajas.Hay quienEs decir, ir a devolver aquellos que no se desean, o incluso todos, y volver unas horas o días después a comprar los mismos productos o diferentes con el objetivo -ya en plenas rebajas- de tener dos jerseys en lugar de uno. Este “truco” se puede realizar sin problemas en muchos establecimientos. “Si en el ticket de la devolución no se especifica que no se pueda utilizar en rebajas o que no puede ser usado para adquirir el mismo producto, es legal;”, recalcan desde la UCA.

Un 35% los vende por internet

La dificultad para hacer una devolución aparece cuando no se dispone del ticket de compra, bien porque sus majestades lo han perdido o porque el nuevo dueño no lo encuentra. En estos casos,y ponen los productos a la venta en plataformas de segunda mano. Aún así, un 23% no se atreve a venderlo por respeto a la persona que se lo regaló.Finalmente, según el estudio de Vibbo,Para ello existen múltiples plataformas 'online' como Wallapop . En ellas solo hace falta darse de alta, publicar aquello que se desea vender y poner un precio. Otra también muy nombrada en los últimos meses es, que aparte de permitir comprar ropa en un catálogo de casi siete millones de artículos, también permite que los usuarios revendan productos a otras personas.. Catawiki está especializado en subastar semanalmente: joyería, relojes, monedas, coches de lujo o ropa de alta costura. Si el producto que se desea vender es unTodocolección es su página web.El portalse basa en el tradicional truque de productos, por ejemplo, un videojuego por otro. El problema: encontrar un usuario que quiera lo que tú tienes y venda lo que tú buscas. En esta línea,también realiza intercambios, la diferencia radica en que, aparte de los usuarios, también hayDentro del trueque,está especializada en objetos de niños, como puede ser ropa, juguetes, disfraces y hasta útiles del embarazo., como su propio nombre indica, se dedica a hacer estas transacciones literarias, bien sean de literatura o de texto. En el caso de que lo que se quiera vender es un producto de Apple, existe una página web especializada solo en ellos:Si simplemente quiere deshacerse del regalo,. Allí publica aquello que no le interesa y seguro que alguien de la zona está interesado en quedárselo.