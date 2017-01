Aragón, la quinta comunidad con mayor pérdida de autónomos

Autónomos de Aragón (ATA) ha destacado que en 2016, el número de autónomos ha descendido en Aragón en 532 personas, --el 0,5% menos--, hasta alcanzar la cifra de 105.649 de los 3.194.210 afiliados en España al RETA. Aragón es la quinta comunidad autónoma que más autónomos pierde porcentualmente y se incluye así en un poco selecto grupo de 8 comunidades autónomas no han sumado autónomos en este buen año para el empleo.



El. Supone un descenso del -10,5%, un punto por encima del descenso nacional (-9,5%). Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en Aragón se incrementó en el último año en 14.118 personas hasta alcanzar los 428.509 afiliados.(-0,5%), sólo superada por Castilla y León (-1.840 autónomos, -0,9%) y Galicia (-1.687 autónomos, -0,8), Extremadura (-537 autónomos, -0,7%) y Asturias (-488 autónomos, -0,6%). El resto de comunidades que pierden autónomos en 2016 son: País Vasco (-769 autónomos, -0,4%), La Rioja (-47 autónomos, -0,2%), y Cantabria (-146 autónomos, -0,3%).

Histórico

. Y mucha responsabilidad del buen dato la tienen los autónomos que sin embargo este año no han conseguido sumar afiliados al RETA en Aragón", ha asegurado la presidenta de ATA Aragón, Mayte Mazuelas.A su parecer el pasado ejercicio ha sido "un buen año que, sin embargo en Aragón, podría haber sido mejor.y con el incremento de 2015 del 0,4% de autónomos en la región. Nos ha pasado factura la falta de medidas específicas".Según la responsable de ATA es "imprescindible aprobar las que se han tramitado ya como urgentes y en el primer trimestre y el resto a lo largo del año y que en Aragón las Mesa del Autónomo empiece a funcionar".Por provincias,(un 1,7%)(un 0,7%)(-0,2%). "Por desgracia estos datos no nos sorprenden", asegura la presidenta de ATA en Aragón."Ya lo veníamos anunciando desde el verano que, de no cambiar la tendencia, la Región volvería a ser de las comunidades autónomas que liderarían la pérdida de autónomos en España y así ha sido", ha recordado la responsables de ATA.Finalmente, Mazuelas ha dicho que "necesitamos quea los autónomos y empresas y cumplan con la Ley de Morosidad, entre muchas otras medidas".