Los descuentos se adelantan 15 días para incentivar las compras navideñas

Los Reyes Magos están de suerte. Este martes, decenas de comercios en Aragón han colgado el cartel que anuncia precios reducidos en sus escaparates. “Este anticipo sirve para que la gente se anime y aprovechen para realizar las adquisiciones de navidad”, detalla Margarita Ballarín, vicepresidenta de la Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS). Según puntualiza, esta política se viene aplicando desde hace unos años: “Una vez que se liberalizó el periodo de rebajas, la mayoría de los comercios continuaban respetando el inicio de la campaña, pero ahora se marca su arranque tras el 25 de diciembre".



La razón, aparte del incremento de las ventas, se encuentra en el. “Antes la ropa de primavera-verano no llegaba hasta marzo, yAdemás, en determinados establecimientos ya se puede adquirir algún producto en enero”, explica. Esto provoca que(en este caso, otoño-invierno). Por esta razón, estos días ya se pueden encontrar descuentos que llegan hasta el 50%. “, por lo que después de Reyes tampoco se esperan reducciones más elevadas”, afirma.Tanto las grandes marcas como los pequeños comercios se han apuntado a este adelanto de las rebajas. De hecho, desde la Confederación Española de Comercio (CEC) se espera que, “con una mejora interanual de las ventas de un 6% y un gasto medio por consumidor de unos 725 euros”. Por su parte, desde ECOS todavía no se atreven a dar cifras, pero destacan que en, aunque “la gente todavía es reticente a hacer grandes compras”.Eles una de las grandes cadenas que se ha sumado a estas rebajas anticipadas. Los descuentos varían dependiendo del departamento, pero en todos rondan-que se puede encontrar en la ropa deportiva o el menaje del hogar--de muebles y decoración-. De hecho,, con vales de un 10% de regalo para canjear en la próxima compra. Lo único que no tiene casi descuentos son los juguetes, el principal reclamo de estas fechas.Por su parte,es la que ofrece precios más bajos: hasta. No obstante, estos descuentos solo están disponibles a través de su página web. Desde este martes, Alcampo también realiza un campaña de anticipo de rebajas en el sector textil, que se mantendrá hasta el próximo 5 de enero. Una técnica repetida en varios establecimientos de ropa como H&M, Springfield o Women Secret. Otras tiendas de textil optan por. Esto es lo que ofrece, con descuentos de hasta el 50%, pero solo para aquellas personas que tengan cuenta personal en la tienda.también ha adelantado sus reducciones de precio, con las denominadas pre-rebajas en diferentes artículos de moda.Lejos del mundo textil,celebra, desde el 27 hasta el 29 de diciembre, los, con descuentos que varían entre el 5 y el 15%, dependiendo del área. En el mundo del bricolaje y el diseño de interiores, Ikea ha optado por adelantar las rebajas en aquellos productos de los que solo le quedan unas pocas unidades. Estos descuentos, que han empezado este lunes y durarán hasta el 26 de enero, rondan el 50%.

Los juguetes, a precio reducido

Aunque la mayoría de las ofertas se concentran en otras áreas, las tiendas especializadas en juguetes también han decidido poner determinados productos a un coste más bajo para este último 'sprint' de las compras navideñas. Por ejemplo,. Una situación que se repite en Alcampo y en el, que ofrece dos catálogos especiales: uno con productos de hasta el 50% de rebaja directa y otro, con los que tienen una reducción del 40%.

Más de 3.600 contratos por las rebajas

Todos estos descuentos, que conllevan un mayor volumen de compras, provocan que. Según el estudio realizado por la empresa de recursos humanos Randstad, la campaña de rebajas hará que la contratación aumente en Aragón casi un 14% con respecto al mismo periodo del año pasado. En total, seránpor esta causa. “Determinadas actividades, estrechamente ligados al comercio, como perfumería y cosmética o industria textil, entre otros, impulsarán de igual manera la generación de empleo durante la campaña de rebajas”, aseguran.