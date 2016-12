Los olvidados de las oposiciones de Secundaria

En el momento en el que el Gobierno de Aragón anuncia la convocatoria de una oposición, miles de interinos empiezan a buscar desesperadamente cuáles son las especialidades que se ofertan. Sin embargo, muchos de ellos ya saben de antemano que la probabilidad de que la suya esté entre las seleccionadas es casi nula. “En Maestro no hay problema porque son solo siete y si no salen un año, salen al siguiente; pero”, explica Alfonso Alegre, portavoz de Educación de CGT Aragón.

Hay materias, como Inglés, Matemáticas o Lenguaje, que salen en casi todas las convocatorias. Sin embargo, otras como: “Se imparte en Los Enlaces y, a pesar de que hay unos 4 profesores interinos, solo existe una plaza de plantilla (sin ocupar por un funcionario, que es lo que se podría sacar). Sin embargo,, por lo que un interino puede estar veinte años sin tener la oportunidad de opositar, ya que en muchas no se va a ampliar el número de vacantes porque no son necesarias más”.En esta situación se encuentran. Esta es la conclusión a la que llegan en CGT, teniendo en cuenta las plazas cubiertas por interinos en cada rama: “Entendemos que es complicado hacerlo en un solo año por problemas de planificación, pero se debería elaborar un plan a varios años vista para que estas plazas, que son necesarias, estén ocupadas por funcionarios de carrera y no por interinos”. En general,Otro de los problemas existentes en estas áreas es. “En muchas ramas no hay suficientes profesores con plaza para confeccionarlo. Esto se produce porque no ha habido oposiciones para contratar a ese profesorado fijo. De esta manera, lo que se debe hacer es buscar en otras comunidades funcionarios que quieran venir en junio a estar de tribunal, lo que es bastante complicado”, señala Alfonso Zafra, coordinador de Enseñanza de CSIF Aragón. No obstante, detalla que el objetivo es que en los próximos años se vayan sacando estas plazas, aunque sean escasas. De hecho,de Aragón”, según las estimaciones de CGT.Aunque esta situación ha sido habitual en más de 40 especialidades, puede que no se repita en varias de ellas, en concreto, en aquellas del Régimen Especial (Escuela Oficial de Idiomas, Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño). Tras una primera reunión sin acuerdo (celebrada este martes), los sindicatos y el Gobierno de AragónMuchas de ellas, como francés de la EOI, llevan más de veinte años sin salir. "Estamos trabajando para que las que llevan más años sin convocarse sean en 2018. Muchos interinos no han tenido oportunidad de presentarse a una oposición y no están acostumbrados a prepararlas constantemente, ya que no se convocan. Por ello, queremos que tengan el máximo de tiempo posible", detallan desde CC. OO.



Otras quejas

A pesar de que conocer las oposiciones que se convocarán en los próximos tres años es algo insólito y muy aplaudido tanto por los sindicatos como por los interinos, no siempre “llueve al gusto de todos”. Para intentar volver a acompasar el paso entre Aragón y la mayoría de las comunidades , tanto en 2017 como en 2018 habrá oposiciones de Secundaria y FP. De este modo, se ha tenido que decidir cuáles se convocarán y en qué año irá cada una de ellas.“El criterio aplicado es. Para ello se ha mirado en cuáles se ha tenido que llamar a interinos de otras comunidades, las que hace más tiempo que no salían y que hubiera disponibilidad de tribunales”, detalla María Martínez, secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Aragón. De este modo,y en 2019 habrá oposiciones de Maestros.Esta ordenación ha provocado el descontento de algunas áreas como, por ejemplo, la de, cuya convocatoria es en 2017. “Que después de 15 años haya oposiciones es una gran noticia. Sin embargo,con otras comunidades”, especifica una interina de esta especialidad. En el único centro de Zaragoza en el que se oferta (también hay otro en Huesca), el 75% del profesorado es interino. “Llevamos viviendo esta situación muchos años y por eso nos preocupa que, después de más de 10 años trabajando como interinos, tengamos menos probabilidades de obtener plaza porque en otras comunidades no se vayan a convocar oposiciones”, explica.Desde CC. OO. reconocen queprecisamente por el posible 'efecto llamada' tras tantos años sin opciones en la comunidad. Sin embargo, desde otros sindicatos detallan que,“Podrían sacarse en 2018, pero eso no te asegura que haya plazas de Imagen y Sonido en otras zonas de España, por lo que el 'efecto llamada' sería el mismo”. Para evitarlo, lo que proponen es queu otros aspectos de la comunidad. “De este modo, se daría un apoyo a los interinos que llevan años trabajando aquí”, señala Zafra.

A esperar a 2020

Otro colectivo que tampoco está satisfecho es el deya que deberán esperar hasta 2020 (si se ratifica en mesa sectorial lo acordado estas semanas) para presentarse a una oposición. Según detalla la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía,, es decir, que podrían ir a oposiciones. Además, destacan que en los próximos años hay una gran remesa de jubilaciones, “por lo que estas plazas,Desde UGT aseguran que están estudiando esta situación, ya quenecesario en este departamento. Una opinión que comparten en CSIF y que señalan como razón para que, de momento, no haya oposiciones en 2017 ni 2018: “Estamos a la espera de negociar un decreto de orientación educativa, por lo que se consideró más lógico esperar a conocer las necesidades exactas de profesorado”.Lo mismo ocurrió con. “Con la Lomce, la demanda de Filosofía cambia, pero desconocemos qué va a ocurrir con los currículos educativos en los próximos años. Así que, antes de sacar plazas que igual luego no sean necesarias y que los profesores se queden sin destino y haciendo apoyos en el instituto, preferimos esperar dos años para ver cómo queda la situación. Lo mismo ocurre con algunas FP básicas u otras titulaciones que todavía no se sabe cuál será su futuro”, detalla Zafra.