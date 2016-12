Youtubers aragoneses: sí, existen

Poco reconocidos en casa pero ovacionados en el resto del mundo. Esta descripción podría encajar a la perfección con cualquiera de los youtubers más conocidos de Aragón que, aunque no lo parezca, sí, existen. Kajal Napalm, Tiparraco, Minecraft Zaragoza son zaragozanos y superan, entre los tres, los dos millones de seguidores. ¿Cuál es su secreto? La naturalidad, la originalidad y, en la mayoría de los casos, invertir mucho tiempo detrás de las cámaras. “Cada uno de mis vídeos lleva horas de guión, hay que crear una idea, seleccionar los contenidos… no todo vale en Internet”, asevera David Cajal –Kajal Napal- que cuenta con 380.000 seguidores en su canal especializado en el análisis publicitario en clave de humor.



El zaragozano, que actualmente reside en Barcelona, empezó a creer en Youtube cuando nadie apostaba por ello, durante su época de estudiante de Comunicación Audiovisual. “Tras conocer a algunos youtubers profesionales y seguir buscando mi estilo, decidí especializarme en el análisis de anuncios y la verdad es que tuvo una gran acogida”, explica. Sin embargo, el auge del medio ha hecho que se pierdan “las bases” de quienes tratan de dignificar cada día esta profesión:En cuanto a cifras, asegura que en internet, las reglas cambian: “Y puedes tener muchos seguidores, pero eso ha de reflejarse en el número de reproducciones si quieres que un producto o una marca te eche el ojo”. En su caso, además de gestionar su canal, participa en shows y ha publicado su primer libro:Tras más de 3 años, y 200 videos publicados, asegura no saber si el día de mañana se dedicará a Youtube: “Es un mundo que está en constante cambio y creo requiere de más apoyo por parte de las Instituciones porque siempre que llega algo nuevo, en lugar de fomentarlo tendemos a darle la espalda”.También de Zaragoza -aunque actualmente vive en Madrid-,llegó a Youtube hace más de 4 años prácticamente por casualidad.“El mundo de la broma me apasiona, y digo mundo porque aunque no lo parezca es muy extenso, solo en España hay cientos de canales de este tipo, yo siempre intento dar un toque personal a mis videos, puede que destaque por eso”, explica.Aunque es otro de los pocos afortunados que puede autodenominarse youtuber, no se considera amante de esa denominación, y afirma: “Creo que el vivir de esto no se busca, en el 99% de los casos viene solo y el que busca vivir de esto acaba abandonando, he visto muchos casos. Si a alguien le apasiona algo y lo comparte en Youtube, oye, pues igual le gusta a la gente y triunfa”.En su opinión, el reciente ‘boom’ de la plataforma número uno de vídeos es algo que celebrar:Sin embargo, cree que no existen unas claves reales para triunfar en la red, que no sean la cercanía y la naturalidad. “Youtube tiene todo eso”.