Youtubers aragoneses: del anonimato a la fama local

Tienen diferentes edades, no comparten gustos y la mayoría ni siquiera se conocen en persona. Pero todos ellos advierten un cambio vital de 180 grados tras saltar a ese 'otro lado' de la realidad.



son cuatro de las decenas depor parte de miles de personas, y explican a Heraldo.es en qué se ha materializado su cambio.La rutina actual de Víctor Mélida ('ByViruzz') , zaragozano de 24 años, dista mucho de la que tenía antes de 2012. “Siempre me han gustado los videojuegos y un compañero de clase me propuso ese año la posibilidad de abrir un canal en Youtube”, explica.En esa época jugaba a Call of Duty y no había muchos contenidos de ese estilo en esta plataforma.con amigos y con personas a las que también le interesara lo mismo que a mí”, dice.Y vaya si estaba en lo cierto. Mélida se ha convertido, cona su canal, en. Algo que, según esgrime, ha conseguido con mucho esfuerzo.“Es fundamental ser constante y mostrar lo bien que te lo pasas con los videojuegos”, anota, al tiempo que cifra enque publica cada semana. “Quiero que estén perfectos y, por eso, dedico muchas horas a este aspecto”, advierte.Una dedicación que, "desde luego", merece la pena.; es un privilegio poder dedicarme a lo que más me gusta desde hace años, y una oportunidad para ser feliz y desarrollarme profesionalmente en algo que me apasiona", concluye. Teresa Sanz ('Teresa Macetas') , zaragozana de 19 años, también se ha consolidado comoaunque, en su caso, en el ámbito de la moda Su canal ha conseguido acumular cerca dedesde su creación, hace un año, y varios de sus vídeos rozan las; un éxito, confiesa, que ha marcado un antes y un después en su día a día., me paran para charlar y hacerse alguna foto conmigo. En definitiva, me conocen fuera de casa", explica.de esta estudiante de ADE y Derecho, según detalla, es su personalidad., y muy cercana con mis seguidoras, algo que se valora muchísimo", sostiene.Algo similar opina Yolanda Palacio ('YolWorld') , zaragozana de 22 años que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando publicó en esta plataforma su primer video., dice. "Cuando vi que otros lo hacían, pensé, ¿y por qué no? Y aquí sigo, muy contenta por haber tomado esa decisión", apostilla.No sigue una línea de contenidos concreta y en sus 'post' se puede encontrar desde un poema hasta canciones improvisadas con sus amigos., mantiene.Y Parece que lo consigue. A pesar de no ser una de las youtubers más seguidas –su canal cuenta con unos-, sí es de las más activas.Prueba de ello es su participación en la última edición de, un proyecto que consiste en la convivencia, durante 10 días de verano, de una veintena de creadores de contenido en una casa alquilada.Esta iniciativa, explica Palacio, surge por las, ya que cada uno vive "en una punta" del país y solo pueden hablar a través de Skype.En estas ocasiones,por la noche donde se nominan entre ellos según diferentes categorías. "El ganador -prosigue- no se lleva más que una corona de plástico y muchos aplausos, pero es muy divertido".

'Booktube', un fenómeno que triunfa en Aragón

Pero si en algo destacan los creadores de contenidos en la Comunidad es en, un fenómeno surgido hace 6 años que reúne a miles de apasionados de la literatura de todo el mundo en un intento por compartir comentarios sobre sus libros favoritos. Marta Álvarez ('Martitara') , zaragozana de 22 años, es una de las muchas aragonesas decididas a impulsar el mundo de la literatura a través de este medio."Conocía BookTube gracias a un par de escritores y blogueros que seguía por las redes sociales, y un día me vi a mí misma contestando a las preguntas de un 'booktag' a la par que veía las respuestas de otro booktuber", comenta., afirma.La Comunidad, según anota, alberga a "bastantes" de estos creadores de contenido., como el de Andreo Rowling La cueva de Charles , y seguro que hay muchísimos más; es imposible conocerlos a todos"., apostilla Álvarez -cuyo canal roza los 55.000 suscriptores-, es el principal motivo que lleva a estos "devoradores de libros" a Youtube No obstante, asegura que, en su caso, también han intervenido otros factores. "Me han llegado algunos comentarios y, explica."Yo sé lo que significa para mí leer, y. Así que, desde entonces, también me atrae la posibilidad de incitar a la lectura a un público no lector; algo que no me planteé cuando subí mi primer vídeo", apostilla.

Rechazo a los youtubers de bromas pesadas

Marta Álvarez y Teresa Sanzen la calle, y critican la actuación que Sergio Soler () llevó a cabo hace dos semanas, cuando llamó 'cara anchoa' a un repartidor en la calle como parte de una cámara oculta."Desgraciadamente,Como los tristemente abundantes, de hombres que se dedican a dar besos a las chicas con las que se cruzan. En fin, bastante lamentable", dice la primera.Por su parte, Sanz opina que ha sido un tema muy utilizado por la gente que no está conforme con los youtubers., y menos cuando está trabajando, pero también considero que la reacción del repartidor no ha sido la más correcta", finaliza.