El pueblo sin carreteras, un idílico rincón que está entre los más bonitos del mundo

Los canales de Venecia son los más famosos del mundo pero no hace falta visitar Italia para recorrer en barca canales y huir del tráfico rodado. En el corazón de los Países Bajos se encuentra la Venecia del norte de Europa, la única localidad del mundo sin carreteras ni coches, solo con canales. En el pueblo de Giethoorn no conocen lo que es el ruido de motores ni la contaminación de los coches, lo único que se escucha es el agua y los pájaros. No es de extrañar que se haya puesto de moda en España viajar hasta este idílico rincón.

Giethoorn solo tiene 2.600 habitantes y puede considerarse como uno de los más bonitos y curiosos del mundo. Lo que más llama la atención de este municipio situado en la provincia de Overijssel, al este del país, es que están prohibidos los coches. Y la razón es muy simple: no hay carreteras.

Giethoorn es un verdadero paraíso de la tranquilidad y se ha erigido como uno de los principales reclamos turísticos de la zona gracias a su aspecto bucólico, en el que predominan las casas rurales de madera y piedra con tejado de paja y fachadas repletas de flores. Sus embarcaciones y aguas tranquilas terminan de dar a este pueblo un toque de fantasía.

Rincón idílico de tranquilidad sin coches ni carreteras

El pueblo Giethoorn de Países Bajos fue fundado en el siglo XIII por granjeros asentados en la zona y desde esa época no se ha construido ni una sola carretera. Así que, es el rincón de Europa perfecto para huir de los coches y disfrutar de la naturaleza, las flores y el agua.

Se trata del destino perfecto para los que quieren huir de verdad del estrés del día a día en las ciudades. Y, un ejemplo perfecto de que no son tan importantes los coches para moverse por una localidad.