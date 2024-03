Adrenalina a lomos de una moto de nieve por paisajes idílicos del valle de Tena

El Pirineo aragonés ha acumulado en la última semana muchos centímetros de nieve gracias al paso de las borrascas Louis y Mónica, que han cambiado radicalmente el aspecto de muchos paisajes de montaña. Estos espesores, además, han permitido sacar del garaje las motos de nieve de la empresa Acción Pirineos, de Tramacastilla de Tena, para ofrecer espectaculares rutas guiadas por el valle.

"En todo el invierno solo habíamos podido trabajar un día. Si no llega a nevar lo que ha nevado estos días, no hubiéramos podido sacar las motos en toda la temporada. Porque aunque depende también del estado del manto, al menos necesitas una capa de 30 o 40 centímetros", afirma aliviado Jaime San José, responsable de esta empresa de multiaventura que trabaja no solo con estas motos sino también con excursiones con raquetas, vuelos en parapente, rutas guiadas en quad y buggy, además de eventos para empresas en la nieve.

Las rutas parten de Tramascatilla y tienen una duración de una hora, una hora y media, dos horas y dos horas con cena incluida en un refugio de pastor a 1.900 metros de altitud. En ellas visitan lagos helados, bosques, un antiguo circo glaciar en la Sierra de la Partacua o los ibones de Las Paúles y de Escarra, entre otros muchos parajes.

"Todo el mundo que viene disfruta mucho porque son vehículos muy cómodos y hay quien disfruta mucho del entorno y se va con una sensación de paz, y otros en cambio se bajan con la adrenalina a tope porque les encantan las motos", asegura este guía.

Para ello, utilizan unas motos modelo Polaris de 2019 que requieren en carnet de conducir y ser mayor de 18 años. No obstante, de 'paquete' puede ir cualquier persona e incluso niños de hasta 4 o 5 años. El precio mínimo es de 140 euros por moto biplaza, que va aumentando en función de la duración de la ruta y los servicios extra que se contraten.

Al principio de la ruta imparten una pequeña formación sobre la conducción sobre nieve a los clientes "así que cualquier persona puede hacerlo aunque no haya montado nunca en una moto así", subraya Jaime San José. Además, es un servicio personalizado ya que siempre van un guía por delante y otro por detrás, y no necesitan un grupo mínimo. Toda la información puede consultarse en su página web.

