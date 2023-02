Mequinenza se adelanta al carnaval con sus fiestas de San Blas y Santa Águeda

Las calles de Mequinenza vuelven a vivir las fiestas de San Blas y Santa Águeda a pleno rendimiento tras los dos años de pandemia. Del 3 al 5 de febrero la localidad se adelanta al carnaval con esta festividad en la que los concursos de disfraces son la seña de identidad.

Las semanas anteriores, los mequinenzanos ya han ido calentando motores, recuperando algunos actos que no se podían celebrar desde hacía dos años. Es el caso de uno de los más tradicionales, el reparto de las ‘coques’, unas tortas típicas de la localidad que se elaboran de forma artesanal para su posterior reparto entre los vecinos.

Las hay de San Blas y de Santa Águeda, y ambos lotes han sido ya degustados en Mequinenza. Este año, como novedad, la Panadería Fernández Moreno ha dado el relevo al Forn Petit Artepan Chiné, que será a partir de ahora el encargado de la elaboración de las ‘coques’. Los responsables de esta empresa local son Héctor y Joaquín Chiné, que guardan a buen recaudo los ingredientes secretos de estos manjares. Lo que sí se conoce es que las dos recetas originales llevan una base de harina, agua y aceite.

Las ‘coques’ ya se han repartido y también se ha entregado el bastón de mando, en un acto oficial, a dos personas que representan a las comisiones de fiestas de San Blas y de Santa Águeda. Tras ello, no queda más que meterse de lleno en las fiestas de invierno de Mequinenza, cuyo programa arranca este viernes a las once de la mañana. Será entonces cuando se celebrará la misa cantada por el Coro local. Después habrá procesión y reparto de panes benditos. Por la tarde, a partir de las cuatro y media, tendrá lugar un pasacalle con la charanga ‘La Bancha’, previo al desfile de concurso infantil de disfraces. Este año se volverá a desfilar en el pabellón polideportivo, con alguna sorpresa que la organización no ha querido desvelar. En la categoría infantil, se presentan 14 propuestas que desfilarán a partir de las 5.30 en el orden asignado previo sorteo. Lo mismo en el caso de los adultos, que harán lo suyo el sábado, a partir de las 5.45. En este caso, hay 21 grupos.

Ambas noches habrá música, el viernes en la Sala Vora Riu, con un tributo a Estopa y el sábado con la orquesta Atlántida. Las dos actuaciones son gratuitas hasta completar aforo y, al finalizar, habrá discomóvil.

El domingo, día 5, se celebrará la misa cantada en honor a Santa Águeda y a las 16.30 tendrá lugar el espectáculo infantil Beatbox Circ, de la compañía Improvisto’s, en la Sala Vora Riu. A las 18.30, en la Sala Goya, habrá concierto de la Banda de Música de Fraga. El programa de actos se completará con los rosarios a San Blas y Santa Águeda que tendrán lugar el lunes 6 y martes 7, respectivamente, a las cinco de la tarde, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Un museo dedicado al disfraz

Pero sin duda, los actos más multitudinarios y divertidos de las fiestas de San Blas y Santa Águeda de Mequinenza son los desfiles de disfraces. Tal es la tradición del disfraz en esta localidad del Bajo Cinca que se está habilitando un Museo del Disfraz. Los trabajos ya están en marcha y se instalará en la segunda planta del edificio de la Casa de la Cultura, que actualmente alberga el Hogar de Personas Mayores y la Biblioteca Municipal. La empresa barcelonesa Expomon es la encargada del acondicionamiento de este espacio expositivo, ya que cuenta con experiencia en este tipo de trabajos, como el que ya hicieran en el Museo de los Vestidos de Papel de Mollerussa.

Actualmente, el proyecto está en la fase de planificación museística y se trabaja en definir los contenidos y qué se quiere transmitir al visitante en este museo. Para ello, el Ayuntamiento de Mequinenza cuenta con la colaboración de las comisiones de San Blas y Santa Águeda, que son conocedores de estas fiestas desde dentro, así como de la historia, de las vivencias y la tradición. Cuando este espacio se abra, se sumará a la oferta cultural de la localidad, que cuenta con el Museo de la Historia y la Prehistoria, el Museo de la Mina y el del Poble Vell. Así es como se conoce al pueblo antiguo de Mequinenza, que en 1970 desapareció por la construcción del embalse de Riba Roja. Más de 50 años después de aquello, el visitante puede ahora acercarse al pueblo viejo a través de audioguías y una aplicación para el móvil de realidad aumentada.

En Mequinenza también se puede visitar el castillo. Pertenece a la Fundación Endesa y se organizan visitas guiadas previo contacto para disponibilidad. Considerado como uno de las mejores fortalezas del gótico de Aragón, su origen es musulmán, del siglo VIII. Con el tiempo cambió de usos, pasando del defensivo a ser una residencia-palacio. Durante la Guerra de Sucesión y la de la Independencia volvió a su naturaleza de castillo y, tras la Guerra Civil quedó en ruinas. En 1959 la empresa ENHER lo reconstruye como residencia, conservando la planta irregular reforzada en alzado por siete torreones, todos rectangulares excepto uno, que es pentagonal.

