Turismo micológico: las mejores zonas para recoger setas en Aragón

En plena temporada de recogida, los principales destinos micológicos de Aragón ofrecen jornadas para acercar al visitante a la recolección y el posterior estudio de las setas. El turismo micológico está cada vez más de moda ya que permite realizar una actividad al aire libre y, de paso y con un poco de suerte, llevarse a casa parte de la cena. Pero para evitar sustos e indigestiones es importante conocer bien las especies y saber cuáles se pueden comer y cuáles no. Con este objetivo, desde principios de octubre se suceden las salidas al monte guiadas por expertos en las que los asistentes aprenden después a clasificar lo recolectado.

Este año la temporada no se espera demasiado boyante por la escasez de lluvias en los meses previos pero, aun así, la búsqueda de setas siempre es una buena excusa para caminar, cesta en mano, por la naturaleza. En la provincia de Zaragoza, la zona más frecuentada para la recogida de setas es el entorno de San Martín de la Virgen del Moncayo y, en general, el Parque Natural del Moncayo. Esta zona es más popular por la diversidad de especies que por la cantidad ya que allí el cierzo arrecia y la humedad nunca es suficiente para que las cosechas sean abundantes. La variedad arbórea, con hayas, sauces, pinos y abedules, también propician esta diversidad de especies. Algunas de las más famosas que nacen en estas tierras son el níscalo o rebollón, el boletus o las negrillas, más para finales de otoño o principios de invierno. Los pinares de Zuera, el puerto de Paniza, la sierra del Algairén o las Cinco Villas son otros de los destinos zaragozanos para los aficionados a la micología.

La campaña de setas en el Pirineo aragonés ha arrancado este año con jornadas micológicas en Panticosa, Jaca y Canfranc. Pese a la escasez que se espera, los aficionados a esta práctica ya se dejan ver por las zonas más prolíficas. Además de las citadas, los entornos de Benasque y Cerler o la comarca del Sobrarbe, con zonas reguladas municipales en El Pueyo de Araguás, Bielsa o Laspuña, son otros de los destinos. Más cerca de la capital oscense, se pueden encontrar setas en la zona de Ayerbe.

Aunque este año no vaya a ser así, la provincia de Teruel es famosa tanto por la calidad como por la cantidad de setas que se suelen recolectar en cada campaña. La sierra de Javalambre, el Jiloca, el Maestrazgo, el Matarraña (desde Beceite) o la sierra de Albarracín son algunos de los lugares más frecuentados para esta práctica. En esta última, se calcula que viven unas 36 especies micológicas diferentes que son comestibles y comercializables. Champiñones, colmenillas, setas de cardo o sanjuaneras son algunas de las variedades que se pueden encontrar por estos montes turolenses.

Consejos antes de salir al monte

Los aficionados al turismo micológico lo saben pero para quienes se estrenen en la materia, es importante tener en cuenta varias cuestiones antes de empezar. Una de ellas es que desde 2014 un decreto regula la recolecta de setas en todo el territorio aragonés, diferenciando entre zonas reguladas y no reguladas. En estas últimas es donde se pueden recolectar setas para autoconsumo sin solicitar permisos, siempre que no se recojan más de tres kilos por persona y día. Esta cantidad puede variar si se trata de espacios recogidos, como pueden ser parques naturales u otros parajes. En estos casos conviene asegurarse previamente de las condiciones de recolección propias de cada lugar.

Teniendo esto claro y con el destino ya escogido, es aconsejable mirar previamente la climatología y decidir si se va a pasar el día o si se necesita pernoctar, tener localizadas gasolineras y estudiar bien la ruta que se va a realizar para no perderse en el monte. Una vez en plena recolecta, para evitar intoxicaciones, los expertos recomiendan tener mucha precaución y, ante la mínima duda, no coger, y mucho menos comer, especies de las que no se tenga conocimiento.

Jornadas micológicas durante todo el otoño

El mes de octubre ha arrancado con jornadas micológicas en varios de los lugares más populares de recogida de setas en Aragón. Por delante quedan semanas de otoño durante las que se van a seguir sucediendo este tipo de propuestas cuyo objetivo es informar al aficionado sobre los tipos de especies y sobre cómo consumirlas con seguridad. Las localidades de Griegos y Gea de Albarracín acogen sendas actividades los días 20 y 21 de octubre, y 27 y 28, respectivamente. Habrá salidas al monte guiadas con expertos micólogos, talleres de identificación y showcooking en la Hospedería el Batán, de Tramacastilla, a cargo de la cocinera estrella Michelín, María José Meda. Además, en otros restaurantes de la zona se ofrecerán menús micológicos. En Beceite (Matarraña), el fin de semana del 22 y 23 se celebrará el XXV Día dels Bolets y las XXIII Jornadas Micológicas. También habrá salidas al campo, exposiciones, conferencias, concursos, mercadillo artesanal y una degustación gastronómica.

En Huesca, las XXXI Jornadas micológicas de Ayerbe se celebrarán también los días 22 y 23. El día 29, el escenario micológico de la provincia será Ara, donde se celebrará la tercera edición de las Jornadas micológicas y de plantas comestibles en el espacio 3piedras. Bajo el nombre de “La comida que pisamos”, Javier Marcos Martínez impartirá un curso de tratamiento y cocina con setas.

San Martín de la Virgen del Moncayo, la meca de la recolecta de setas en la provincia de Zaragoza, también será escenario del 29 de octubre al 1 de noviembre de unas jornadas. Habrá salidas para recolectar setas, exposiciones, propuestas gastronómicas y actividades infantiles. Por último, del 2 al 6 de noviembre llegan a Zaragoza las XXXIII Jornadas Micológicas Grupo Micológico Caesaraugusta. Los dos primeros días habrá un ciclo de conferencias que tendrán lugar en la Biblioteca de Aragón. El sábado 5 se organiza una salida para recolectar setas y el domingo 6 una exposición de hongos clasificados. Por su parte, está pendiente de publicarse las fechas de las jornadas micológicas que se celebran todos los años en varias localidades de las Cinco Villas.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.