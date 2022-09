El castillo de Ayud de Calatayud ofrece visitas guiadas las noches de los viernes

El castillo de Ayud, en Calatayud, ofrece visitas guiadas las noches de los viernes

Para conocer bajo las estrellas la fortaleza islámica más antigua de la Península habrá pases los días 16, 23 y 30 de septiembre, así como el 7 de octubre.

El castillo mayor de Calatayud es la fortaleza islámica más antigua de la Península Ibérica y, ahora, se puede visitar de noche. Los últimos trabajos de rehabilitación en este emblemático enclave bilbilitano terminaron en el verano de 2020 y fue entonces cuando se determinó el siglo de la construcción original. Fue construida en el siglo XI y, además de ser la fortaleza de mayor antigüedad, también es la más extensa.

Cuando terminaron las obras, se organizaron las primeras visitas guiadas al conjunto en las que participaron más de 500 personas y, a partir de entonces, al castillo, también conocido como de Ayyub o de Ayud, se puede acceder de forma libre. Ahora, quienes quieran vivir una experiencia diferente, tienen la oportunidad de recorrer la fortaleza por la noche. La oficina de Turismo de Calatayud ha organizado un nuevo programa de visitas, en este caso, nocturnas. Los pases se plantean para algunos viernes de septiembre (días 16, 23 y 30) y de octubre (día 7) y son gratuitos. La iniciativa ya se estrenó con éxito en el mes de julio, cuando se ofrecieron las tres primeras rutas nocturnas guiadas.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento quiere aportar una dosis de misterio a la experiencia turística de visitar el castillo. Que se ofrezca en estas fechas no es aleatorio, sino que se plantea así aprovechando el buen tiempo y las noches agradables para organizar actividades culturales como ésta.

Durante la visita, se podrá conocer la historia del castillo y también disfrutar de las vistas que se obtienen desde la fortaleza. El castillo de Ayud se encuentra sobre uno de los cinco cerros que dominan Calatayud, en el barrio de la Puerta Soria. En la zona más alta de esta elevación se alza este punto defensivo que forma parte de un conjunto compuesto por cinco castillos, conectados por una muralla de más de dos kilómetros. El nombre de esta fortaleza, que es la más elevada, la más importante y la mejor conservada de todas, se debe al emir Ayyub, fundador de Calatayud.

El castillo Mayor es de planta alargada, de cien metros aproximadamente, y ocupa el punto dominante del conjunto defensivo al situarse en el cerro más elevado. Tiene dos recintos, el bajo, de planta musulmana, que sirvió para aumentar la anchura del castillo hacia el norte; y el alto, que está al sur mirando a la localidad. En los extremos de éste hay dos torreones de planta octogonal y también se conserva un aljibe y restos de otro. Para facilitar su visita, a los pies del castillo se ha habilitado una explanada como zona de aparcamiento, lo que permite subir hasta allí en coche.

Este parking es el punto de encuentro de quienes se apunten a las visitas guiadas nocturnas de los próximos viernes. Deberán acudir a las 21.30. Aunque es una actividad gratuita, los interesados en participar tienen que inscribirse en la oficina de Turismo de Calatayud (plaza de España, 1). Para disfrutar de la experiencia en las condiciones óptimas, la organización recomienda llevar calzado cómodo, agua y linterna.

El aspecto actual del castillo es fruto de unas obras de rehabilitación cuya última fase se llevó a cabo hace dos años con una inversión de más de 240.000 euros. Estos trabajos se dedicaron a rehabilitar el torreón este y la fachada frontal de la fortaleza. Además, se reconstruyó una parte de la muralla de la zona norte que había sufrido un desprendimiento y, más recientemente, se habilitó un acceso peatonal al recinto por el caso urbano de Calatayud, a través de la calle Morería Espinos.

Otros castillos en Calatayud

El Mayor es el castillo más representativo de Calatayud pero no el único. Como ya se ha comentado, es uno de los cinco puntos defensivos que forman el conjunto fortificado de la localidad. Los otros cuatro se elevan sobre sendos cerros y son el del Reloj, el de la Peña, el de Doña Martina y el recinto de la Torre Mocha. Paradójicamente, aunque se llame así, el castillo del Reloj no tiene ningún reloj. En realidad el nombre de este elemento identificativo de Calatayud es reloj tonto, denominación que se cree recibe porque no tiene maquinaria que mida el tiempo, aunque sí una campana, pero que no funciona a no ser que alguien la vaya a tocar.

Del antiguo castillo de la Peña, por su parte, solo queda la planta y algunas cámaras excavadas en la roca. Sobre esta base se edificó la iglesia de la Virgen de la Peña. El de Doña Martina es el mayor de todos, con una planta alargada de 140 metros. Está flanqueado al norte y al sur por los barrancos de la Rúa y de las Pozas. Por último, el recinto de la Torre Mocho se sitúa sobre un cerro al oeste, entre estos dos barrancos. Se trata de un recinto cerrado con una alta torre octogonal en el centro, que separa el Castillo de Doña Martina de la zona urbana habitada.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.