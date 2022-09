La crítica humorística de la Mojiganga vuelve a la plaza Mayor de Graus

Destapar las vergüenzas de quienes han errado durante el año y sacar a la luz las críticas, sobre todo locales, en tono de humor es el objetivo de la Mojiganga de Graus. Es el principal acontecimiento de las fiestas del Santo Cristo y San Vicente Ferrer (del 12 al 15 de septiembre) y también el acto más multitudinario del año en la localidad ribagorzana. Este 2022, tras dos años de pandemia, la representación vuelve a la plaza Mayor, su lugar de origen.

Un origen que se remonta al siglo XV, aunque fue durante el XVIII cuando la Mojiganga adquiere su identidad propia, consolidándose en el XIX como el juicio burlesco en la plaza Mayor que es actualmente. Desde entonces, la puesta en escena se ha ido modernizando, especialmente con la incorporación de las nuevas tecnologías en los últimos años. En cualquier caso, el hilo conductor de las representaciones sigue siendo el mismo, una audiencia presidida por los reyes, que escuchan las reclamaciones populares.

“La Mojiganga es un espectáculo que a veces sirve para resolver problemas porque el Ayuntamiento o los aludidos se hacen eco de las críticas”

El espectáculo arranca a las diez de la noche y dura unas dos horas y media. Previamente, a las 21.30, los mojigangueros salen desfilando desde la estatua de Joaquín Costa hacia la plaza. Cuando llegan, les aguarda un público expectante. “Algunos llegan a las cinco de la tarde para coger sitio”, asegura Anabel Bonsón, miembro de la comisión organizadora de la Mojiganga. Aunque no hay control de aforo, la plaza tiene una capacidad de unas 2.000 personas y “siempre está llena”. “La Mojiganga es un espectáculo que convoca y que, muchas veces, sirve para resolver problemas porque el Ayuntamiento o los aludidos se hacen eco de las críticas”, asegura Anabel.

La Mojiganga de 2021 se celebró con aforo limitado en el Centro Deportivo de Graus Esther Naval

Esta vecina de Graus lleva muchos años involucrada en la organización de la Mojiganga y es parte de los miembros de la comisión que siempre están. El resto van colaborando según su disponibilidad y cada año se incorporan nuevas personas que quieren sumarse a la fiesta, ya sea ayudando con el guión, con el escenario o representando alguna de las quejas. “La materia prima de la Mojiganga es lo que escribe la gente que envía textos a la comisión de manera anónima. Tienen que ser críticos pero sin intención de hacer sangre y con sentido del humor. Si lo segundo no está tan presente, los actores lo dramatizan y le dan chispa para que sea ágil y divertido”, señala.

Así, la Mojiganga de Graus es un juicio a todo lo que durante el año ha funcionado mal en el pueblo, en la comarca, en el país y en el mundo. Durante la representación, por el escenario van desfilando los componentes de la farsa, que dan voz a las quejas tanto en castellano como en bajo ribagorzano. Para más emoción, los textos no se conocen hasta el momento en el que se representan y también es sorpresa el tema central en torno al que se desarrollará la fiesta.

Ni la pandemia pudo con la Mojiganga

En estos tres siglos, la Mojiganga solo se ha visto acallada durante la dictadura de Primo de Rivera y el franquismo. Después, resurgió con fuerza, con la creación de la comisión organizadora en 1981. Los dos últimos años han estado marcados por la pandemia pero el espectáculo se ha seguido celebrando con modificaciones. En 2020, se organizó a puerta cerrada y con aforo limitado pero se retransmitió en directo por redes sociales y en la televisión local. “Fue más corto y no tuvo nada que ver con hacerlo en la plaza pero para la comisión fue una experiencia muy buena. Nos inventamos un nuevo formato pero hubo Mojiganga”. El año pasado, se volvió a representar en directo desde el centro deportivo, aunque también con aforo limitado.

Este año, el día más esperado del año en Graus vuelve a su plaza, a donde realmente pertenece. Y lo hace, como siempre, sin censuras. Y es que prácticamente todos los textos que se reciben se representan, a excepción de los que contienen ataques directos a vecinos que se consideran inapropiados o los que llegan muy fuera de plazo y ya no hay tiempo de insertarlos dentro del guión. “También recibimos textos que no son mojigangueros porque no hay crítica. Pero incluso estos se incluyen después en un libro (el Llibré de la Mojiganga), donde quedan plasmados todos”. Junto con Anabel, la base de la comisión la forman entre 25 y 30 personas aunque los habituales son una docena. A estos hay que sumar otros colaboradores en forma de actores o técnicos de sonido, entre otros, llegando en ocasiones hasta los 70 voluntarios que, de forma altruista, trabajan duro para que la Mojiganga se supere cada año.

Se trata de una carrera intensiva ya que el acto se prepara los diez días previos al 13 de septiembre. Los guionistas se encargan de rehacer los textos para adaptarlos al ámbito teatral, otros se encargan de montar el escenario y prepararlo según el tema del año, los actores recrean las escenas y los músicos preparan las versiones de canciones famosas adaptadas a las críticas. Estos son a grandes rasgos los subgrupos en los que se divide la comisión pero, como dice Anabel, al final “todo el mundo está en todo”.

“Participan desde niños de 13 años hasta personas de 70, todos disfrazados. Es un grupo totalmente abierto"

Las arcas municipales se hacen cargo de los costes de la fiesta, financiando el atrezo de los actores, la decoración del escenario, colocando sillas y gradas en la plaza… Además, para agradecer su colaboración, a los voluntarios que forman la comisión de la Mojiganga se les invita a una cena. El perfil de los integrantes es variado y cambiante. “Hay desde niños de 13 años hasta personas de 70. Es un grupo totalmente abierto y cualquiera puede venir, disfrazarse y participar”, explica Anabel, quien remarca que, como suele suceder en las tradiciones de los pueblos, hace falta que la gente joven se siga involucrando. Si esto no sucede seguro que, tarde o temprano, sale a relucir en la Mojiganga para sacar los colores a más de uno.

