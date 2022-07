El miedo a que alguien pueda echar droga en la bebida ha hecho que algunas discotecas catalanas empiecen a repartir tapavasos entre su clientela. En la Costa Dorada, el club Tropical Salou será el primero en disponer de estos protectores de copas.

Inés y Alba son dos amigas que veranean en Salou y les encanta salir de noche, frecuentar los locales de moda, tomarse una copa con los amigos y bailar hasta la madrugada. “Antes no teníamos miedo de nada, salíamos a divertirnos y punto, pero ahora hay que vigilar mucho dónde vas y con quién te relacionas, nunca sabes lo que puede pasar”, comenta Alba. Las dos han oído hablar de las sustancias químicas como la benzodiacepina, el éxtasis líquido, la ketamina y la burundanga, “son drogas que te ponen en la bebida para que te quedes atontada y no te enteras de nada”, dice Inés “así pueden abusar de ti y hacerte cosas que no quieres”. Como ellas, hay muchas mujeres que temen por su integridad cuando salen por la noche. “No estamos tranquilas y por eso no perdemos nunca de vista la copa”, continúa Inés.

Y es que las agresiones por violencia sexual, según un informe presentado por los Mosos de Escuadra, se han incrementado un 18,36% desde 2016 y un 24% las víctimas que denuncian. Los datos policiales recogen que durante el 2021 y hasta mediados de junio de 2022 se registraron un total de 288 casos en Cataluña en que la víctima estaba drogada. En 167 ocasiones por sumisión química –drogada por el agresor– y en 121 por vulnerabilidad química –cuando la víctima había consumido droga voluntariamente y el agresor se aprovechó de ello–.

Ante esta situación de inseguridad y vulnerabilidad de las mujeres, los locales de ocio nocturno han decidido ponerle solución. Y de este modo llegan los tapavasos a las discotecas catalanas como es el caso de la Sala Apolo, Pacha, Input, BlingBling y Opium, en Barcelona, y en varias de Lloret de Mar. En la Costa Dorada, será el Tropical Salou el primer local en adoptar esta protección, que forma parte de todo un conjunto de medidas en el marco del International Nightlife Safety Checked (INSC), un certificado de excelencia en el ámbito de la seguridad que otorga la Asociación Internacional de Ocio Nocturno.

El Tropical Salou es el primer establecimiento en la Costa Dorada que aplica esta medida, pero seguramente no será el único. “Estamos viendo lo que ocurre en otras partes de Cataluña y, aunque de momento en Salou no tenemos constancia de que hayan ocurrido este tipo de casos, al final nos llegará y por eso es mucho mejor prevenir que curar”, comenta Hilario Benítez, gerente del Tropical.

Salou cuenta con protocolos para evitar las agresiones a mujeres. M. V.

En este mismo sentido, y desde el Ayuntamiento de Salou muestran su preocupación por garantizar la seguridad de sus turistas y vecinos. El regidor de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Salou, David González, apunta que “aunque no nos constan denuncias por sumisión química, toda prevención es buena”, además añade, “Salou tiene un protocolo contra las violencias en el entorno del ocio que contempla varias acciones para luchar contra las situaciones de acoso, discriminación o violencia de cualquier tipo”.

Pero no solo se trata de repartir tapavasos entre los clientes para garantizar su seguridad, también hay otras medidas que ayudan a que las mujeres se sientan más seguras como es el caso del protocolo ‘Ask for Angela’ (pregunta por Angela), que están implementando algunas discotecas. El protocolo `Ask for Angela´ nació en el Reino Unido en 2016 con la intención de ayudar a personas, mayoritariamente mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad en lugares públicos.

Todos los bares adheridos a esta campaña cuelgan en el aseo de hombres y mujeres un cartel informativo de la iniciativa que dice: "Hola, soy Ángela. ¿Estás en una cita que no va bien? ¿Sientes que no estás en una relación segura? ¿Tu cita de Tinder o Plenty of Fish no es quien decía ser en su perfil? ¿Parece todo un poco raro? Si vas a la barra y preguntas por Ángela, el personal sabrá que necesitas ayuda para escapar de la situación y te pedirá un taxi o te ayudará discretamente, sin mucho alboroto"

“La finalidad de esta campaña ha sido, desde un principio, favorecer un ocio nocturno seguro en el que todos los usuarios se sientan cómodos”, manifiesta Hilario Benítez.

“No sabíamos que existía este protocolo, pero todas las medidas que se adopten para frenar el acoso sexual y las agresiones son bienvenidas”, manifiesta Alba. “Queremos continuar saliendo de noche sin miedo y sin temor a dejar la bebida en algún sitio y que no nos echen nada”, termina.