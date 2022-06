Qué vacunas hay que ponerse según dónde se viaje este verano: de África a América

El verano está a la vuelta de la esquina, y son muchos los ciudadanos ansiosos de empezar unas vacaciones sin las restricciones de los dos pasados veranos, libres al fin en España de las mascarillas en la práctica totalidad de los lugares públicos cubiertos. Sin embargo, la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 no está oficialmente vencida, sino mitigada, y ello supone que todavía se exija una pauta completa de vacunación o un certificado de haber pasado recientemente la enfermedad (y tener, por tanto, anticuerpos) para viajar a numerosos destinos. Porque otros muchos ya han elegido sus viajes al extranjero, dentro y fuera de la Unión Europea, y las vacunas forman parte de la maleta. Eso sí, las vacunas no empiezan y terminan con la covid-19; conviene no olvidar la conveniencia u obligación de administrarse otras según el destino seleccionado.

Vacunas obligatorias según el país a visitar

Los turistas pueden vacunarse contra algunas enfermedades dependiendo de la situación sanitaria concreta del país a visitar, de las enfermedades endémicas que le afecten, de la duración del mismo, de las características del viaje, de la situación general de salud del propio viajero y del tiempo disponible antes del viaje. Obviamente, no corren los mismos riesgos en un viaje de aventura que en uno organizado, y no es lo mismo un viaje a una zona rural española que a una selva subsahariana o una zona urbana en un país oriental masificado sin agua potable. Las autoridades recomiendan tener en cuenta las siguientes enfermedades y obrar en consecuencia antes de visitar las zonas donde siguen muy activas.

1 Cólera Enfermedad bacteriana intestinal aguda, producida por el Vibrio Cholerae. Se transmite por consumo de agua y/o alimentos contaminados.

Las zonas endémicas se encuentran principalmente en África, Centro y Sudamérica y Sudeste Asiático.

El riesgo de cólera para los viajeros es muy bajo y la mejor forma de prevenir la enfermedad reside en las medidas higiénicas básicas con el agua y los alimentos.

Se encuentra comercializada una vacuna oral inactivada, que puede estar indicada para los viajeros que se dirijan a zonas de alta endemia; también es apropiada para cooperantes, miembros de oenegé, viajes de aventura, trabajadores en campos de refugiados y casos en los que se prevea un contacto directo con la población. 2 Fiebre tifoidea Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, SalmonellaTyphi, que también se transmite por el agua y los alimentos contaminados.

Su presencia es mundial; en países desarrollados la incidencia es muy baja, pero en los países en vías de desarrollo es una enfermedad frecuente. Los países más afectados se encuentran en África, Centro y Sudamérica, Oriente Medio y Sudeste asiático.

Hay dos tipos de vacuna para prevenirla: la oral y la inyectable.

La vacunación se recomienda a los viajeros que se dirijan a zonas endémicas, sobre todo en viajes fuera de los circuitos turísticos y condiciones higiénico-sanitarias difíciles, o en estancias prolongadas de más de un mes. Está especialmente indicada en países o zonas de riesgo donde dicha bacteria es resistente a los antibióticos,

Dado que la efectividad de la vacuna es limitada, se debe considerar que la mejor prevención son las medidas higiénicas con los alimentos y bebidas. 3 Hepatitis A Es una enfermedad infecciosa, transmitida por el virus de la hepatitis A, de distribución mundial; aparece en forma de epidemias periódicas, y

se transmite de persona a persona además de por la ingesta de alimentos y bebidas contaminadas.

La distribución es mundial, pero es más habitual allí donde las condiciones sanitarias son deficientes y la seguridad del agua de beber no está bien controlada.

La vacuna se prepara con virus de la hepatitis A inactivados.

4 Hepatitis B Es una enfermedad infecciosa transmitida por el virus B de la hepatitis, de distribución universal. Se transmite sobre todo por vía sexual, transfusiones sanguíneas, productos con sangre contaminada o por material contaminado (jeringas, tatuajes, piercing, acupuntura), amén del modo vertical perinatal entre madre e hijo.

La hepatitis B se distribuye por todo el mundo, pero con diferentes niveles de riesgo. En algunas zonas de América del Norte, en el norte y el oeste de Europa, el Cono Sur de América del Sur, Australia y Nueva Zelanda, la prevalencia de la infección crónica es relativamente baja (menos del 2% de la población general),

Actualmente se utilizan contra ella vacunas elaboradas por ingeniería genética. 5 Meningitis Meningocócica Es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria Neisseria meningitidis. Se producen casos esporádicos en todo el mundo. En las zonas templadas la mayoría ocurren en los meses de invierno. Hay brotes localizados en espacios cerrados donde conviven muchas personas (residencias de estudiantes, cuarteles militares). En África Subsahariana, en una zona que se extiende a lo ancho del continente desde Senegal hasta Etiopía (el 'cinturón de la meningitis' africano), tienen lugar grandes brotes y epidemias durante la estación seca, que va (noviembre-junio).

La vacunación se considera para todos los viajeros a países del cinturón Subsahariano de la meningitis, y áreas con brotes epidémicos. La vacunación es obligatoria para viajar a Arabia Saudí durante el período de Peregrinación a la Meca.

6 Poliomielitis Es una enfermedad infecciosa vírica muy contagiosa, que habitualmente se pasa sin síntomas o como una gripe leve, pero que si afecta al sistema nervioso (cerebro y médula espinal) da lugar a una parálisis permanente de las piernas y a veces incluso a la muerte, por fallo de los músculos que nos ayudan a respirar.

Se transmite por vía oral (agua o alimentos), es decir, por ingesta del poliovirus, o por contacto con enfermos.

Actualmente los casos de polio están circunscritos a países donde la vacunación infantil no es la adecuada, como Afganistán y Pakistán. Nigeria fue declarada no endémica en 2020.

​Es conveniente vacunarse con una dosis si se va a viajar a zonas donde todavía se pueden dar casos de polio.

​Algunos países libres de poliomielitis pueden exigir a los viajeros procedentes de países con notificación de presencia de poliovirus salvaje se vacunen contra la poliomielitis para obtener un visado de entrada.

7 Rabia Es una enfermedad vírica aguda que afecta al sistema nervioso central, y se transmite al hombre por contacto directo (mordedura, secreción) con determinadas especies de animales como perros, gatos, zorros, murciélagos o mofetas, entre otros,

La rabia está presente en mamíferos de muchos países de todo el mundo. La mayoría de las muertes por rabia en África y Asia, que se estiman en 55.000, se producen en países en desarrollo.

El riesgo para los viajeros a áreas o zonas consideradas de riesgo es proporcional a la probabilidad de contacto con mamíferos potencialmente rabiosos.

Se debe recomendar la vacunación a los viajeros que están muy expuestos al aire libre en zonas rurales, como, por ejemplo, al hacer 'footing', recorridos en bicicleta, senderismo, excursionismo con mochila, camping etc. pueden estar en riesgo aunque la duración del viaje sea corta, e individuos que viajan a zonas aisladas o a zonas donde es limitado el acceso inmediato a la asistencia sanitaria apropiada o a países donde escasean los productos biológicos y las vacunas antirrábicas disponibles localmente podrían ser inseguras o ineficaces. 8 Tétanos Es una enfermedad producida por una toxina de la bacteria Clostridium tetani, que penetra en el organismo a través de heridas o erosiones en piel o en mucosas, sobre todo en heridas anfractuosas por lo que es fundamental que ante cualquier herida la limpieza y desinfección sea concienzuda,

Su distribución es universal.

Todos los viajeros deben estar protegidos frente al tétanos. Cualquier forma de herida, desde un pequeño corte a un accidente de vehículos motorizados, puede exponer al individuo a las esporas. 9 Fiebre Amarilla

Es una enfermedad vírica de declaración internacional obligatoria, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado.

La vacunación es obligatoria para entrar en algunos países.

Independientemente de su posible exigencia, se recomienda esta vacunación a todos los viajeros que se dirijan a zonas infectadas de África y América del Sur.

Existen algunas contraindicaciones en personas con alteraciones inmunitarias y en niños menores de 6 meses. En el caso de embarazadas la vacuna no está indicada durante el primer trimestre del embarazo.

Su validez legal comienza a partir de los 10 días de la fecha de vacunación y se mantiene durante toda la vida de la persona vacunada. 10 Otras vacunas

Existen otras vacunas que sólo son aconsejables en casos especiales, en los que hay que valorar individualmente las características y la duración del viaje, las condiciones sanitarias del país de destino, la edad y la situación clínica del viajero.

Estas pueden ser: encefalitis primero estival, encefalitis japonesa, neumococo, difteria, gripe, etc.

Qué hacer ante el paludismo o malaria, que no tiene vacuna

No todas las enfermedades infecciosas conocidas tienen vacuna; un ejemplo es el paludismo o malaria, una enfermedad muy extendida que afecta a prácticamente todos los países tropicales. Se transmite a través de la picadura del mosquito anopheles, y en los casos más graves puede ser mortal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 cuatro países africanos experimentaron algo más de la mitad de todas las muertes mundiales por paludismo: Nigeria por encima de todos (un 31,9%), la República Democrática del Congo (un 13,2%), la República Unida de Tanzania (un 4,1%) y Mozambique (un 3,8%).

La vacuna antipalúdica está en desarrollo desde hace años, pero actualmente no se halla disponible). Lo más eficaz es prevenir las picaduras de mosquitos en esas zonas tropicales, sobre todo en las horas donde aparecen en mayor número, entre el anochecer y el amanecer.

Los medicamentos contra el paludismo (quimioprofilaxis) están indicados para evitar que la infección progrese una vez ocurrida; deberán ser recetados por personal sanitario especializado y en consulta personalizada, ya que debe conocerse el historial médico de cada persona para valorar la virulencia de los efectos secundarios conocidos. Para que la quimioprofilaxis tenga efectividad deberá seguir tomándose durante las cuatro semanas siguientes al abandono de la zona palúdica, ya sea de vuelta a casa o en otro punto del trópico sin incidencia de la enfermedad, ya que el parásito que produce la enfermedad puede permanecer acantonado en el hígado todo ese tiempo.

Si durante el viaje aparecieran síntomas de paludismo, como fiebre, sudoración y escalofríos, aún tomando profilaxis medicamentosa y siendo esos síntomas de carácter leve, deberá consultar sin demora a un médico.