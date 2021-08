Guías Cara Oculta, escalada y compromiso desde el Aranda

Viven en Calcena, trabajan mucho en Trasobares y Purujosa, pero no son gente de fronteras y, si las hay, suelen salvarlas con limpieza. Guías Cara Oculta es una firma asentada físicamente en la Comarca del Aranda y, precisamente, la llamada ‘cara oculta’ moncaína; un compendio de especialistas que aúna la sabiduría de la escalada deportiva con el compromiso del desarrollo de un turismo sostenible.

Roberto Sisamón es técnico deportivo de escalada, barrancos y esquí. Radicado en Calcena, es de Illueca y lleva en turismo activo una década. Es el actual director deportivo de Guías Cara Oculta, con cinco años en la empresa; de hecho, estuvo en el equipo fundador. "Ahora tenemos una plantilla amplia. Está David Dávila, coordinador y responsable de la gestión empresarial, están Bárbara, José, Aitor, Andrea, Alfonso … y Pablo Rico, que también vive aquí y se distingue por su capacidad para equipar zonas, además de escalar. Yo empecé a escalar aquí con 19 años, e iniciamos el club de montaña Isuara, que fue el primero en organizarse en esta zona, donde hay una larga trayectoria de escaladores y equipadores”.

Roberto recuerda al llamado Parabol Team, un grupo de escaladores que gestionó en su día el albergue de Calcena. "Abrieron camino aquí con el tema de las reseñas de las vías de escalada. Es el concepto de libro de piadas, un modelo francés que antes se difundía más de modo manual, incluso manuscrito, y ahora se transmite vía blog: Con el dinero de las reseñas y la ayuda de la comarca se equiparon muchas vías aquí. En Trasobares hay una escuela de dificultad, es la más relevante del Aranda por número de vías de cierta complicación; hay unas 350 equipadas, con dos zonas diferenciadas; el barranco de Villalajuén y la fuente de la Piojosa, y muchas subsectores dentro de cada una. A cada roca se le da un nombre; desde el Cañizal a la Chopera, el Camino de la Nevera, el Bombo… ya en 1989, la DPZ invirtió en equipar y señalizar en Trasobares".

"Aquí en Trasobares hay muy buena convivencia entre los escaladores y la gente del pueblo –apunta Bárbara Gutiérrez, la más joven del equipo a sus 25 años– y nos reunimos mucho todos en el Camping. Es algo que no ocurre en todos los sitios, así que es muy de agradecer. Yo vivo en Calcena desde hace dos años y me encanta; soy técnica deportiva, llevo ya siete años trabajando en esto y aspiro a guía de escalada, ya he dado el primer paso de nivel".

Diferentes áreas

Guías Cara Oculta aborda diferentes cursos de escalada en su área ‘climbing’, desde iniciación a perfeccionamiento o vías de varios largos –aclara Bárbara– y también hay una parte de viajes, en la que los guías llevan a los clientes por diferentes puntos de Aragón, incluso de fuera. También se hacen salidas tuteladas, acompañamientos a escaladores que no conocen la zona y buscan mayor aprovechamiento del terreno con el apoyo de un guía local.

En el apartado ‘projects’, la firma acomete montaje de rocódromos, mantenimiento de vías… en 2024 se va a revisar la regulación del Plan de Uso Público y Regulado del Parque Natural del Moncayo, y Guías Cara Oculta aspira a entrar allá de algún modo. "Hay mucho potencial aquí, estamos en una zona maravillosa y creo que el turismo activo y sostenible es el más conveniente para apoyar la preservación del entorno natural; equipar con cabeza, sin abusar, de la mano con los forestales, para fomentar el flujo turístico por otra vía y que se genere riqueza gracias a esto".

"Creemos en el poder de la escalada deportiva y la actividad que desarrollamos para crear riqueza"

Bárbara y Roberto no quieren olvidarse de nadie a la hora de repartir crédito entre los que se han trabajado la zona. "Aparte de Pablo Rico destaca Juan Carlos Castaño, aperturista y equipador con muchos años de experiencia, sin olvidar a Toño López ‘Kortatu’, el pionero".

Cuando abundan en la importancia de mancomunar procesos de trabajo y esfuerzos entre los actores ‘in situ’, las administraciones locales y el ámbito autonómico, los escaladores tampoco se olvidan de hacer propósito de enmienda persona. "Queremos unión entre el colectivo, dejar egos a un lado y ayudarnos todos, porque también ha habido históricamente muchas rencillas. Aquí en la zona queda todavía mucho espacio para equipar, pero no hablamos de excedernos, no hay que llegar jamás a una saturación. Ecologistas y escaladores vamos de la mano en esto, además. Entre la gente de la escalada hay un arraigo fuerte a todo el territorio, por eso no hacemos hincapié en un solo pueblo o término".

A nivel turístico, la cara oculta del Moncayo posee un aliciente fundamental. "Estamos –explica Roberto– en una antiquísima falla de la era Cámbrica, que se materializa en ese accidente orográfico maravilloso que es el Moncayo. Y el discurso turístico no se detiene en la escalada, hay detalles sorprendentes; Purujosa, sin ir más lejos es el lugar con más especies distintas de mariposa en España".

De cara al futuro, Guías Cara Oculta se da licencia para soñar. "En otros puntos de Aragón se ha construido un presente desde casi la nada, como pasa en Alquézar y Rodellar, que son referente mundial para los escaladores y también centros turísticos de alta incidencia. No es que pensemos en reproducir ese modelo aquí, porque cada territorio tiene sus particularidades, pero sí que creemos en el poder de la escalada deportiva y la actividad que desarrollamos para crear riqueza en un territorio".

En cuanto al esfuerzo divulgativo de la escalada desde el plano deportivo y casi terapéutico, el mensaje es claro."Escalar es una gozada, y aquí puedes venir a aprender, ajustar tu aprendizaje a tus cualidades, trabajar duro en ellas e ir progresando poco a poco, guiado primero y apoyado después. Sentir cómo le ganas la partida a una pared es una sensación increíble".

Artículo incluido en la serie 'Aragón Es Extraordinario'.