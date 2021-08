Cómo sobrevivir a agosto en Zaragoza: siete planes para un verano en la ciudad

Aunque agosto es el mes de vacaciones por excelencia y las grandes ciudades se vacían, algunos valientes pasan las semanas más calurosas del año en Zaragoza. Ir a la piscina suele ser el plan más socorrido para huir del abrasador asfalto y sobrevivir a las altas temperaturas de este mes. Pero hay otras opciones de ocio y culturales que también contribuyen a ello. Además, pensándolo bien, no todos tienen el privilegio de pasear por unas calles sin apenas gente, de aparcar en pleno centro sin complicaciones, de ir de tiendas sin esperas o de salir a cenar sin tener que reservar.

Para conseguir un agosto en Zaragoza más llevadero basta con buscar planes diferentes, que salgan de la rutina y hagan que incluso algunos días parezcan vacaciones. Aquí van siete propuestas que pueden ayudar a ello.

Cine de verano en el Casco Histórico

Si hay una actividad que se asocia a la época estival es el cine de verano. Ver una película al aire libre, cuando cae el sol y las temperaturas bajan es uno de los mejores planes para este agosto en la ciudad. Durante todo el mes, los martes a las 21.30, se ofrecen estas sesiones en varios espacios abiertos del Casco Histórico de Zaragoza. La entrada es gratuita hasta completar aforo y las próximas proyecciones son el 17 de agosto en el solar de la calle San Blas, 98, con ‘Padre no hay más que uno 2’; así como el 24 (‘Uno más en la familia’) y el 31 (‘Mascotas 2’) en el patio del Centro de Historias.

Surfear olas en Puerto Venecia

El 7 Fun Center del centro comercial Puerto Venecia es el paraíso de los más pequeños para estas vacaciones. En este espacio pueden desde dar un paseo en barca hasta surfear olas, una actividad divertida y refrescante, que buena falta hace con estas temperaturas. En los más de 5.000 metros cuadrados de las instalaciones también hay rocódromo, tirolinas, parque de arborismo y juegos de realidad virtual.

Animales exóticos en el Acuario de Zaragoza C. I.

Visitar el Acuario Fluvial

Visitar el Acuario Fluvial también es una buena opción para paliar el calor de las horas centrales del día. Situado en el recinto de la Expo, es el espacio de estas características más grande de Europa y en él viven más de 300 especies. Cinco ríos de los cinco continentes están representados en él, el Nilo, el Mekong, el Amazonas, el Murray-Darling y, por supuesto, el Ebro. El acuario está abierto todos los días de 10.00 a 20.00 y las entradas se pueden comprar online. El precio para adultos es de 16,5 euros y para niños (5 a 12 años) cuesta 10. Para finalizar la visita, el edificio cuenta con una terraza con vistas en la azotea donde tomarse algo.

Conocer Zaragoza desde el Megabús

Aunque rara vez se coge un bus turístico en la ciudad donde uno vive, es una opción que no debería desestimarse. Además, en Zaragoza hay una alternativa al transporte habitual pensada para familias y para todo aquel que quiera acercarse a la historia zaragozana desde otro punto de vista. Se trata del Megabús, que recorre los principales puntos de interés con animación incluida. De esta parte se encarga la profesora ZZ Jones, descrita como “eminencia en Zaragozología” por quienes ya la conocen. Durante el viaje, sus explicaciones se centrarán en la investigación sobre la ciudad y en sus académicos, resaltando la educación y la cultura, y potenciando valores de igualdad y de sostenibilidad medioambiental. El Megabús sale todos los días (hasta el 29 de agosto) a las 20.00 desde la parada de autobús de la calle Don Jaime I, a la altura de la Lonja, y el recorrido dura una hora.

La Bóveda del Albergue se ha vuelto a llenar de música, primero en los balcones, luego en su escenario Guillermo Mestre

Jazz en La Bóveda

Todo los domingos de agosto, en La Bóveda del Albergue (Predicadores, 70), los amantes de la buena música tienen una cita con el jazz. Los conciertos son a las 20.00 y esta semana actúan Humphrey & The Farmers. El día 22 se subirá al escenario Joana Cebolla Quintet y el 29 será el turno de Javi Callen Jazz. Quienes no quieran perderse el mejor jazz en directo de las noches zaragozanas deberán sacar su entrada con cierta antelación ya que el aforo está limitado a 50 personas. Además, en el espacio no se puede consumir en barra y solo habrá latas. Para mayor seguridad, tanto la entrada como la salida del público es escalonada y se controla la temperatura en el acceso.

Noches de verano en el Joaquín Roncal

Como en años anteriores, el Centro Joaquín Roncal organiza su ciclo ‘Noches de verano’, con proyecciones de cine, conciertos y representaciones de teatro. Son los martes, miércoles y jueves, respectivamente, a las 20.00. La próxima cita es el 17 de agosto, cuando se podrá ver la película ‘La parte de los ángeles’, de Ken Loach. Un día después (el día 18), a esa misma hora, Cuti Vericad se subirá al escenario para ponerle ritmo a la noche zaragozana. El miércoles 19, será el turno de la compañía Teatro Imaginario, con su espectáculo ‘Amor en veinte poemas’.

Vista nocturna del Caixaforum Zaragoza Caixaforum

Conocer el Caixaforum

El Caixaforum es uno de los museos más espectaculares de Zaragoza. Solo conocer el edificio por dentro es toda una experiencia. Si, además, hay alguna exposición que poder visitar en familia, mejor que mejor. Refugiados del sol en su interior y refrigerados con el aire acondicionado, recorrer este espacio es una buena opción para hacer más llevadero un agosto en la ciudad. Entre otras alternativas, los sábados a las 12.00 se puede conocer la muestra ‘El sueño americano’. Se recomienda para familias con niños de más de 8 años y es un recorrido por los grabados y collages de los artistas más importantes del arte norteamericano de las últimas décadas. Las entradas cuestan 4 euros y se pueden reservar por internet.

