El tipo de sangre afecta a la gravedad de la diarrea causada por 'E. coli'

Un nuevo estudio muestra que un tipo de 'E. coli' más asociado con la "diarrea del viajero" y los niños en áreas subdesarrolladas del mundo causa una enfermedad más grave en personas con sangre tipo A. Las bacterias liberan una proteína que se adhiere a las células intestinales en personas con sangre tipo A, pero no en los tipos sanguíneos O o B, según un estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos.

Una vacuna dirigida a esa proteína podría potencialmente proteger a las personas con sangre tipo A contra los efectos más letales de la infección por 'E. coli' enterotoxigénica ('Escherichia coli'). "Creemos que esta proteína es responsable de esta diferencia de grupo sanguíneo en la gravedad de la enfermedad --afirma el autor principal James Fleckenstein, profesor asociado de Medicina en la Universidad de Washington--. Una vacuna dirigida a esta proteína podría proteger a las personas en mayor riesgo de enfermedad grave".

El estudio, publicado este jueves en 'The Journal of Clinical Investigation', se realizó en colaboración con investigadores de la Universidad Johns Hopkins, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y el Centro de Investigación Médica Naval. La 'E. coli' enterotoxigénica es responsable de millones de casos de diarrea y cientos de miles de muertes cada año, principalmente de niños pequeños, e infectando principalmente a personas que viven o visitan países en desarrollo. Algunas personas infectadas con la bacteria desarrollan una diarrea acuosa severa, similar al cólera, que puede ser letal. Otros experimentan síntomas desagradables, pero se recuperan fácilmente, mientras que otras personas no se enferman en absoluto. La 'E. coli' enterotoxigénica no es la causa del brote actual relacionado con la lechuga romana, ya que ese brote implica un tipo diferente de 'E. coli' conocida como 'E. coli O157: H7' productora de toxina Shiga.