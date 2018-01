Diez cosas sin las que la vida se hace cuesta arriba

Vivir sin dolor Ni agarrar un clavo ardiendo, ni partirse una pierna, ni poner la mano sobre el fuego. Nada les hace daño a las personas con insensibilidad al dolor. ¿El sueño de un superhéroe? Ni mucho menos. El dolor existe para que podamos protegernos del peligro. Solemos huir de él. Pero lo cierto es que si fuésemos inmunes al dolor, nos podríamos quemar, pinchar con un objeto afilado, morder la lengua o sufrir dislocaciones o roturas sin que ninguna señal de aviso nos instara a retirarnos.

Es lo que les sucede a los afectados por la insensibilidad congénita al dolor. Su situación se la deben a la herencia de dos copias defectuosas del gen SCN9A o del gen PRDM12, implicados en la transmisión de impulsos nerviosos. En su estado de analgesia constante, incluso llegan a sufrir ataques cardíacos o cánceres graves sin que se encienda la luz roja de que algo va mal. Hasta que es demasiado tarde. No tienen superpoderes sino superproblemas.

Vivir sin aburrimiento

"Jo, me aburro", lamentan con pena los pequeños de la casa cuando no están haciendo nada. Lo que ni ellos ni sus padres saben es lo bien que nos sientan estos momentos de hastío. Porque justo en esos instantes se pone en marcha la llamada red neuronal por defecto del cerebro, encargada de conectar ideas y resolver problemas. Son precisamente esas neuronas las que generan la creatividad y la ensoñación. Vamos, que la genialidad no nace de instantes de sesudo trabajo intelectual, sino de los momentos ociosos.