Austin Powers 2: un giro inesperado y un error muy original

-Damas y caballeros, se inicia ahora la segunda fase de nuestro maligno proyecto. ¿O es la tercera fase? No entiendo de fases… En fin, en esta fase colocaremos un gigantesco láser en la Luna –desveló el Doctor Maligno, acompañando la palabra Luna con un entrecomillado gestual- Como ya saben, la Luna gira alrededor de la Tierra tal que así*–dijo impulsando la Luna de su modelo planetario –Cuando la Luna alcance la alineación lunar adecuada, destruirá Washington D.C. Como verán, he convertido la Luna en lo que me gusta denominar la 'Estrella de la muerte'.

-Je, je –rió el joven Scott Malito

-¿Qué pasa? –inquirió el doctor Maligno molesto por la impertinente interrupción.

-No, nada, Lord Vader.

(*en V.O: "As you know the moon rotates around the Earth like as").