Reto químico. Amarga y terapéutica

Mezclando Cardamomo, pepino, regaliz, pimienta de Jamaica… Mezcláis el gintónic con tantas cosas que me planteo si de verdad os gusta. ¡Bebed otra cosa! A mí no me gusta el tartar de atún y no me lo pido y punto. "Es que el gintonic es así como amargo, y si le pones un poquico de limón, se nota menos", me dice un amigo. Pero, ¿qué se ha creído? Ya sé que es amargo, ¡soy la moleculica que le da el amargor! Abundo en un árbol

Como la cafeína, la nicotina y la morfina, soy un alcaloide. Pertenezco a esta amplísima familia de compuestos que sintetizan las plantas a partir de aminoácidos. Abundo en la corteza de un árbol sudamericano, pero no os voy a decir cuál… que su nombre se parece demasiado al mío. Va, venga, que como es el último acertijo del curso me siento generosa. Voy a daros una pista: la familia del susodicho árbol lleva el nombre de una localidad madrileña famosa por un delicioso licor de sabor anisado. Es un homenaje que quiso hacer el botánico y taxónomo Carl von Linneo a dos funcionarios españoles que, al volver de las Américas, me hicieron famosa en Europa.

Tradición quechua

Porque, claro, yo ya era una superestrella en tierras incas. Los nativos, los quechuas, sabían perfectamente dónde encontrarme y para qué servía. Cuando tocaba curar calambres, resfriados y temblores, buscaban unas cuantas cortezas amargas de… ¡Ja! Pensabais que os iba a decir el nombre del árbol, ¿verdad? Pues no, que soy un alcaloide con dos dedicos de frente. Lo dicho, me adoraban. Era la panacea. Y eso que los quechuas desconocían mi mayor habilidad terapéutica. Aquí donde me veis, con mis veinte átomos de carbono y mi enrevesada estructura policíclica soy un tratamiento estupendo para la malaria. Claro, tampoco es culpa de los pobres incas no saber esto porque, aunque parezca increíble, entonces no había malaria por esos lares. Todo apunta a que la trajeron los españoles, junto con otras delicatessen del viejo continente como la viruela, el sarampión y la sífilis.

Serendipia