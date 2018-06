Ciencia ciudadana para una mejor integración de las energías renovables

El proyecto europeo Greco (Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science), que acaba de arrancar hace apenas unos días, quiere demostrar que se puede impulsar una innovación de alta calidad y responsable con la sociedad mediante lo que se conoce como 'ciencia abierta'. Es decir, una manera de hacer investigación en la que no solo se intentará compartir al máximo los datos y resultados (en línea con el llamado open access o acceso abierto), sino que la propia investigación se abre a otros agentes, además de los investigadores e innovadores, tales como la administración y la industria, los profesionales de diferentes gremios y los propios ciudadanos.