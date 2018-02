¿Por qué hago ciencia ciudadana? Reflexiones de un investigador amateur del siglo XXI

Diletante aspirante a polímata, aficionado a la investigación en general y a la Astrofísica en particular. Miembro de la Asociación Astronómica de Cartagena. Descubre la ciencia ciudadana hace unos seis años y desde entonces participa habitualmente en los proyectos alojados en Zooniverse, en el Observatorio Virtual Español, Eyewire, y otros.

¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación del descubrimiento? Esa impresión que surge cuando entiendes algo que te asombra y maravilla, da igual si alguien lo ha visto antes o si ya es conocido –no se nos ocurría pensar en ello – pues la emoción personal es demasiado fuerte. Investigar y aprender de forma fácil y entretenida te lleva a menudo a esa sensación aparentemente inocente e ingenua y que creo es uno de los motivos por los que apasiona tanto la Ciencia Ciudadana, más aún si eres consciente de que muchas veces estás viendo imágenes o datos que nadie, o muy pocas personas en el mundo, han visto nunca.

Otra de las cosas que me gustan de estos proyectos es que te permiten participar desde casa, o cuando tengas tiempo, a tu ritmo... Me gusta como entretenimiento puro, pero que añade el valor de aprendizaje activo. Me entretengo a la vez que aprendo sobre los temas de los que trata cada proyecto, y voy variando. También me gusta poder ver el proceso científico desde dentro, observar cómo aparecen datos brutos y estos se trasforman en un artículo científico. Interactuar directamente con otros voluntarios y con los investigadores. Me gusta explorar las bases de datos que usan, lo que contienen y qué aspecto tienen. Me gusta ver que son abiertas a todo el mundo, no secretas ni ocultas: solo hay que aprender a interpretarlas.