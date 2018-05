¿Son legales las sociedades cannábicas?

Aunque no sea un dato ampliamente conocido, el Código Penal español no prohíbe el consumo de cannabis. Lo restringe a lugares privados, pues hacerlo en la vía pública es ilegal. En cuanto a su cultivo, técnicamente está fuera de la ley. No obstante, si no existen pruebas de que esta sustancia se está sembrando para traficar con ella, ese hecho no constituye delito.