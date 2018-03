La bebida que puede sustituir al café

Ese extraño brebaje de color verdoso es el té matcha y, lo cierto es que no se trata de una novedad. El nombre de esta infusión significa 'té en polvo' y se elabora con las hojas machacadas del té verde. Se trata de una bebida muy utilizada en Japón que además forma parte de la cocina y es uno de los principales ingredientes para elaborar todo tipo de postres.

De entre sus propiedades, quizá la más famosa sea su poder antioxidante. Posee catequinas, un polifenol que combate la acción de los radicales libres. Estas moléculas queman grasa, previenen la artritis y combaten el cáncer, entre otros beneficios. Además de ser una gran fuente de proteínas, vitaminas y minerales como zinc, selenio, magnesio y cromo.

Contiene un polifenol denominado EGCC que acelera el metabolismo, por lo que ayuda a quemar grasas. Además es de gran utilidad a la hora de eliminar líquidos y depurar el organismo, pues es drenante. También elimina el exceso de colesterol y mejora la situación del hígado graso, una dolencia que puede originar cirrosis.

¿Se trata del milagroso sustituto del café?

En teoría, el té matcha contiene mayor concentración de cafeína que el té verde. Mantiene un estado de alerta, pero no lo hace de la misma forma que el café. Al parecer, contiene un aminoácido denominado l-teanina, que mejora la memoria. Ahora bien, que los somnolientos no esperen un empujón mañanero de energía y vitalidad, pues este tipo de té aumenta la concentración, pero no altera la tensión y mantiene un estado de relajación y calma.

