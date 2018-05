"La investigación es una práctica muy importante que está muy poco reconocida"

A sus 22 años, la estudiante de quinto de Medicina Inés Bolsa tiene claro que quiere ser uno de esos médicos aragoneses que combinan con gran vocación la investigación con la práctica clínica, a pesar de la falta de estímulos y ayudas que enfrenta el sector.

"Me parece que la investigación no está lo suficientemente incentivada en España, y que no se valora tanto como se debería. Hemos perdido de vista que sin nadie que investigue no se descubriría nada que nos permitiera avanzar", defiende esta futura médica.

Gracias al Programa de Prácticas de Laboratorio (PPL) de la Asociación Española contra el Cáncer, Inés ha descubierto la "importante" labor que realiza en Aragón el grupo de Nanotecnología y Apoptosis (NAP) que dirigen las doctoras Valeria Grazu y María Moros. "En Medicina no tengo contacto con la investigación porque está todo orientado a la práctica clínica, y esto me ha ayudado a ver cómo se trabaja en un laboratorio; cómo es el ambiente de trabajo y en qué consiste", indica.