"Queremos mejorar el programa de cribado de cáncer de colon con un sencillo análisis de sangre"

Esta investigadora y su equipo llevan años trabajando en la base de este proyecto con distintos tipos de cáncer. Ahora, apelando a la solidaridad de particulares y empresas, quieren aplicar sus resultados previos en cáncer de colon, para impulsar la detección precoz de esta enfermedad y mejorar las pruebas preventivas que se realizan en la sanidad aragonesa. "La idea es validar el análisis en paralelo con el programa de cribado que está actualmente implantado en la comunidad autónoma, lo que nos serviría para mejorar el diagnóstico -pudiendo realizar una mejor clasificación de los pacientes por su gravedad- y mejorar los tiempos de seguimiento, que actualmente son de 5 años", señala esta investigadora.

La prueba, desarrollada en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria (ISS) de Aragón y el investigador de la Fundación Araid Adrián Velázquez, del Instituto Bifi, permitiría así "estratificar" a los pacientes a través de una sencilla prueba, un análisis de sangre, y al mismo tiempo realizar un seguimiento personalizado de cada caso. "Si los resultados muestran que el método se correlaciona con las otras dos pruebas de referencia (el test de sangre oculta en heces y la colonoscopia), podríamos derivar antes a los pacientes y adelantar las pruebas en caso de detectar un problema", explica la Dra. Abian, quien forma parte del grupo de patología digestiva del doctor Ángel Lanas, del IIS.

La decisión de centrar el estudio en un tipo concreto de cáncer tiene una finalidad eminentemente práctica. "Hemos estado trabajando con cáncer gástrico, cáncer de páncreas, de pulmón, hepático... y aunque hemos visto un gran potencial con todos ellos, necesitábamos orientarlo hacia una aplicación concreta con una población objetivo en la que pueda establecerse y dentro de un programa de cribado", afirma esta investigadora. Por el contrario, la existencia de este sistema preventivo "tan importante" en el caso del cáncer de colon facilita la tarea de los investigadores a la hora de validar la efectividad de esta prueba sobre una población específica. "De ahí podemos avanzar hacia otras patologías, como cáncer de páncreas, estómago o pulmón, definiendo otra población objetiva y controlada a la que dirigir el análisis", puntualiza.

Hasta el momento, y en menos de cuatro días, a través de la plataforma pública Precipita el 'crodwfunding' está a punto de alcanzar los 5.000 euros necesarios para realizar el estudio de validación durante 6 meses con 800 pacientes. "Si se llega a 25.000 se ampliará a las más de 4.000 personas que forman parte cada año del programa de cribado de cáncer de colon", adelanta esta investigadora, que anima a participar en la causa a particulares y empresas.

"Hablamos de un tipo de cáncer con mucha prevalencia, al que es difícil no ponerle cara cuando te lo nombran porque desgraciadamente nos toca de cerca a muchos. Yo no he recibido más que buenos deseos, y por lo que estamos viendo en nuestro entorno la gente nos está apoyando y donando; no es solo que te den la 'palmadita' en la espalda, sino que además contribuyan; y eso nos ha sorprendido gratamente", afirma orgullosa.

Hacer partícipe a la gente

Más allá de conseguir la recaudación necesaria para hacer realidad su proyecto, la Dra. Abian y su equipo quieren dar un paso más con ayuda del 'crowdfunding': difundir la ciencia que se hace en Aragón y convertir a la ciudadanía en "protagonistas" de este hito en la lucha contra el cáncer.

"En España no existe esa cultura de las donaciones que tienen otros países y lo cierto es que no todo tiene por qué hacerse con dinero público. Este no es un plato de segunda mesa por no haber conseguido fondos; queremos que la gente participe en esto y que tenga la oportunidad de volcarse. Nos encantaría que hubiera inversores privados porque es necesario tener dinero para investigar. No nos podemos estar lamentando porque no haya dinero para todos los proyectos buenos que se solicitan. Es lo que hay, hay que asumirlo, y vamos a hacer lo que sea para mejorar la situación", sentencia ilusionada.

Para animar a particulares y empresas que están "muy concienciadas con la salud mediante programas de prevención sanitaria entre sus trabajadores", esta investigadora recuerda que acciones solidarias de este tipo desgravan a Hacienda. "En caso de particulares, los 150 primeros euros hasta un 70%", precisa ella.