¿Qué son los 'legos de la vida'?

Científicos de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, Estados Unidos, han encontrado los 'legos de la vida', cuatro estructuras químicas centrales que se pueden unir para construir la miríada de proteínas dentro de cada organismo, después de romper y diseccionar casi 10.000 proteínas para comprender sus componentes. Los cuatro componentes básicos hacen que la energía esté disponible para los humanos y para todos los demás organismos vivos, según un estudio publicado este lunes en la edición digital de 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.