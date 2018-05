Un decálogo para la prevención de accidentes en el hogar

Por ello, Sanidad ofrece una serie depara prevenir los accidentes en casa.Así, para protegerse ante accidentes con fuego, es importante evitar las salpicaduras al cocinar y que los mangos de sartenes, cacerolas y pucheros no sobresalgan del mueble de cocina, así como alejar a los niños de la cocina y zona de planchar.

Prevención anti descargas eléctricas

Para evitar descargas eléctricas en los más pequeños, las recomendaciones son no conectar aparatos que se hayan mojado y no usar ni tocar aparatos eléctricos estando descalzo, aun cuando el suelo esté seco; no tener estufas eléctricas, tomas de corriente ni otros aparatos eléctricos al alcance de la mano en el cuarto de baño y a menos de un metro del borde de la bañera.



Contra intoxicaciones de productos tóxicos se imponen varias medidas de prevención, entre ellasy productos de jardinería en lugar seguro, manteniéndolos fuera del alcance de los niños y no almacenarlos junto a productos alimenticios.y otros productos químicos caseros aenvases que puedan ser confundidoscon alimentos o bebidas.Entre losque podrían afectar seriamente a un niño en caso de ingestión se incluyen limpiadores, desinfectantes para baños y cocinas, medicamentos, cosméticos para el cabello y las uñas, aerosoles y cebos para insectos, venenos para roedores y productos para eliminar malezas o mohos, además de antipulgas o garrapatas, polvos y baños desinfectantes para mascotas y productos químicos para piscinas.También es aconsejable también tener siempre a mano el número de teléfono delPara evitar las caídas, hay que mantener el suelo libre de obstáculos, evitar las superficies resbaladizas y utilizar alfombras o pegatinas antideslizantes en la bañera, así como disponer de unque impida la apertura dey no permitir que los niños suban sobre muebles y permanezcan de pie en ellos.Por otro lado, a fin de reducir en lo posible que los menores se causen heridas, hay que tratar de mantener fuera de su alcance aquellos objetos que presenten, colocar lasen cajones con las puntas o elementos cortantes hacia dentro y revisar y quitar platos y vasos rotos.