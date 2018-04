Uno de zombis

En 2040 la despoblación ha llegado hasta la capital del reino. Las calles ven crecer plataneros silvestres por doquier y los escasos habitantes se esconden por temor al pillaje. De repente, Agustina sale de su tumba a las 7.00 a.m. de un día de invierno. La mañana es fría y una niebla tan densa como una letra de Bunbury envuelve la ciudad. A las 7.02 a.m. la voz de un cantautor muerto y con bigote brama: “¡Aragón está en peligro, moza!” Y ambos zombis salen a la calle. Ella con su chaqueta de sargento y él con su guitarra.

A las 7.45 a.m. tras cruzar la urbe, perdiendo una oreja y un par de dedos cada uno por efecto de la descomposición, la heroína hinca la rodilla en gesto de capitulación. Entonces suenan un par de acordes (un DO y un SOL7ª, para más datos) y el cantautor improvisa: “¡No re-bles, Agus-ti-niiii-caaa!”. Pero la heroína, lejos de animarse, deja caer una amarga lágrima de derrota sobre el asfalto y susurra: “Maño, este desierto no lo arregla ni Dios”.