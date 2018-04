Solicitud celestial

-¿Cómo lo ves? He oído que hay pocas plazas-pregunta la chica de mi derecha.

-No sé, ha venido mucha gente.

Horas después me llaman. Comienza la entrevista.

-Bien ¿qué tiene usted que no tenga el resto?

-No sabría decirle-empiezo bien-pero puedo contarles quien soy-asiente-mi nombre es Alicia Gil, estudié la carrera que señala mi expediente, crecí en una tierra de viento y polvo de gente amable, pasé mis veranos entre un pueblo del Moncayo y otro del Matarraña porque mis padres supieron encontrarse en el medio, viajé y aprendí mucho más que idiomas, rompieron mi corazón y pude sanarlo, perdí amigos y gané otros que ya no se fueron, cometí errores, muchos, cumplí sueños... Estoy aquí porque me quedan experiencias pendientes y si me conceden la plaza pienso aprovecharla para ser más de lo que he sido.

-Gracias, Señorita, consideraremos su solicitud de nacimiento y el Consejo Celestial de Reencarnación le informará de la decisión.

