Pretensiones

Estaba escribiendo en la biblioteca de Aragón cuando llega, un tipo, un galancito; zapatillas blancas, jean apretado, camisa azul y una chamarra en cuero negro. Se le acerca, se inclina hacia ella y aún estando sentada la aprieta contra su pecho. Luego, del bolsillo de su chamara saca una manzana, se la entrega. Una manzana, -lo sé, lo hace a propósito, para que ella crea que es ingenuo-. Sonríen, hablan de cosas que no alcanzo a percibir, solo una parte, cuando él le dice: -tengo algo para ti -¿dónde? responde ella. -afuera, ¿a qué hora sales? -a las cuatro. Ella vuelve a sonreír y se sonroja, no logro escuchar más, él cree que ha triunfado, se le nota en la cara, las notas secas de su perfume me alcanzan y desagradan. Miro mi ropa, la comparo con la de él, y luego con la de un tipo que lleva puesta una chaqueta parecida a la mía, con una cara muy seria; aburrido, neutro, que se levanta con la sección de empleos del periódico en la mano, así me vía yo hace unos años.