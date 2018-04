Observaba la grava de la carretera a través del cristal, alcé mi rostro hacia el cielo “Zaragoza 15km”. Me pareció gracioso, como podía estar aterrado de volver a mi ciudad natal tras haber pasado seis años fuera de aquel bello lugar. Mis inseguridades se abrieron de repente ¿Qué habría sido de aquellos amigos con los que tanto jugué? ¿Qué sería de sus vidas? ¿Habrían cambiado por completo? ¿Seguirían como antes? Un trillón de preguntas inundaron mi mente. Me preocupaba la idea de que hubiesen cambiado mucho. Había formado una composición sobre ellos a base de los momentos que yo recordaba y las anécdotas que mis padres me habían contado. “Zaragoza 5 km”, coloqué mi cabeza sobre el asiento, observaba el paisaje mientras recordaba momentos de mi infancia. Comencé a ver edificio tras edificio. Mi madre me tocó la rodilla, le miré durante unos segundos, me miró. Observé el ambiente de la gran ciudad. Sonreí, ella también sonrió.