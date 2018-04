El rastro de mis pasos

Nací en una casa humilde de una calle estrecha aunque también me gusta decir que nací en una casa estrecha de una calle humilde.

De chicos jugábamos en la calle, una línea invisible acotaba nuestro territorio. Nunca nos pareció pequeño, nos gustaban nuestras calles que recorríamos de punta a punta, de San Blas a Predicadores y de Predicadores a San Blas.

El barrio se nos fue quedando estrecho, no era suficiente con los bares a los que acudíamos cada sábado, desde el Licenciado hasta el Olmo Rosa, atrapados en un carrusel de cervezas.

Todo se nos quedó tan estrecho que acabamos por marcharnos.

Ahora he vuelto al barrio, lo recorro de extremo a extremo. En él se mezclan antiguos recuerdos con lugares desconocidos.

No siento nostalgia, he borrado mis viejas ideas. He aprendido a dejar que mi mirada se pose para descubrir un universo de pequeños detalles. Encuentro lo profundo tras lo superficial, lo complejo escondido en lo sencillo.

Me preguntó si ha cambiado mi barrio o he cambiado yo.

