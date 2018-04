De camino al colegio

No necesito una crecida del Ebro para aislarme. En el tranvía no soy el único que va en una burbuja, pero creen que yo soy el diferente. Todos miran las pantallas de sus móviles, debe ser muy importante lo que ocurre en ellas, tanto que ni se fijan en quien está a su lado. Sin embargo, soy yo quien parece no percibir el mundo como se debe.

Mi madre, como siempre camino del colegio, me habla. Quiero mirarla a los ojos, pero no puedo. Siento diferente, pero siento. No se me escapa un detalle, tal vez alguien descubra un día mi potencial. Me tratan como si tuviera desventaja, y en cambio sé que puedo hacer cosas que otros no pueden.

Fin del trayecto, entro en el aula TEA. Mi maestro me pide cosas que puedo hacer, me acepta, y noto cómo disfruta conmigo. Por eso lo quiero, aunque nunca se lo muestro. Apenas me despido de mi madre, ella me lo perdona, tampoco necesita que cambie para quererme. Ella se va infeliz, y así seguirá hasta que vea que me dejan ser como soy en cualquier sitio.