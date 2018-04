A veces pasa

Cogió el tranvía. Iba lleno, como todos los días. Esa mañana se sentía más triste y solo de lo habitual.

Cuando por fin me decido a tener una cita con una chica guapísima que conocí en una página de contactos resultó un fracaso. Apenas me dio opción, enseguida me dijo que yo no era su tipo, que le perdonara pero no quería perder el tiempo, y que prefería marcharse. Me supo tan mal ser rechazado que no me comporté muy educadamente. Y yo que le había puesto una vela a la virgen del Pilar para tener suerte, en fin, no sé por qué me hice tantas ilusiones. Una chica así tendrá muchos pretendientes. Pero. No puede ser. Es ella. No me ha visto. Parece distinta, pero es ella. Se acerca. Le pediré disculpas.

-Hola. Volvemos a vernos. Perdón porque no me lo tomé muy bien.