Las claves de una gran final

Antes de dar el veredicto final, los miembros del jurado quisieron compartir con los jóvenes participantes algunos consejos y recomendaciones para que, en un futuro, sus pequeños proyectos puedan convertirse en una realidad.

Luis Humberto Menéndez recalcó la importancia de la comunicación y la puesta en escena, "ya que no importa lo buena que sea la empresa, si una idea no se transmite bien, el mensaje no llega". Por su parte, Manuel Badal recordó que, a la hora de crear un negocio, hay que analizar la competencia, "pero también buscar aliados y encontrar la manera de generar comunidad y fidelidad con los clientes".

Rita Monreal destacó que "el factor humano es importante, pero también el social, pues la combinación de ambas es lo que nos hace ganar dinero. Aunque vuestros proyectos sean de carácter social, no penséis que no ganaréis mucho dinero, sed ambiciosos. Además, si queréis ser jóvenes emprendedores, pensad que las empresas que hay aquí, en Aragón, son vuestro apoyo".