Sofá y manta, la mejor combinación para disfrutar de las series que llegan en noviembre

Drama. Harry Quebert es acusado públicamente del asesinato de Nola Kellergan, una joven desaparecida hace más de treinta años cuyo cadáver acaba de ser encontrado en el jardín de la propiedad de Quebert.

'Hackerville' (HBO): 04.11.2018

Drama. La experta en ciber crimen de la BKA Lisa Metz es destinada desde Frankfurt a Timisoara para investigar un ataque hacker a un gran banco alemán en una red en Rumanía.

'Grisse' (HBO): 04.11.2018

Drama. Ambientada en el siglo XIX, un grupo iniciará una rebelión en el periodo colonial de las Indias Orientales Neerlandesas y logrará hacerse con el dominio de Grisse, una ciudad acuartelada.

'El descubrimiento de las Brujas' (Sky): 06.11.2018

Terror y fantasía. La serie está basada en las novelas de Deborah Harkness. La trama gira en torno a un manuscrito hechizado, un vampiro, una bruja que reniega de sus orígenes y mucha magia encubierta.

'Especial Animado presidente' (Movistar +): 06.11.2018

Animación. Serie producida por Stephen Colbert que nos abre las puertas de la Casa Blanca para conocer el fatigoso día a día del actual presidente de los EE UU, Donald Trump.

'Arde Madrid' (Movistar +): 08.11.2018

Drama. Serie protagonizada por Inma Cuesta, Paco León (que también dirige la serie), Debi Mazar, Anna Castillo y Julián Villagrán. Es la primera serie de la televisión de pago rodada en blanco y negro. Nos transporta a 1961, en plena dictadura franquista, donde Ava Gardner disfrutaba junto a una élite de artistas, aristócratas y extranjeros de lo que fue la Dolce Vita madrileña.

'Super Drags' (Netflix): 09.11.2018

Comedia, Animación . Son amigos, son gais y trabajan en unos grandes almacenes. Pero de noche son superheroínas drag queens que luchan contra una malvada reina y un político conservador.

'Sally4ever' (HBO): 12.11.2018

Comedia . Sally y David llevan 10 años de novios y pretenden casarse pronto, pero él conocerá a Emma, una chica que acabará transformándose en la pesadilla de Sally.

'El método Kominsky' (Netflix): 16.11.2018

Comedia, drama. El buen humor es la mejor arma para el profesor de interpretación Sandy Kominsky y su mejor amigo Norman Newlander. Juntos se enfrentarán al hecho de hacerse mayores.

'Fuga en Dannemora' (Movistar +): 18.11.2018

Drama, acción. Basada en un caso real que tuvo lugar en el verano de 2015 en Dannemora (localidad del estado de Nueva York). La huida de dos asesinos convictos del Centro Penitenciario Clinton levantó una masiva persecución de tres semanas que supera cualquier ficción. Protagonizada por Benicio del Toro.

'La Amiga Estupenda' (HBO): 19.11.2018

Drama. Adaptación de la obra literaria de Elena Ferrante. Una historia de dos niñas, que vivieron en el Nápoles de 1950 y se relacionaron durante más de seis décadas convirtiéndose en las mejores amigas, pero también en tensas enemigas.

'Nicky Jam: El ganador' (Netflix): 30.11.2018

Drama. Serie basada en la vida del artista de reguetón Nicky Jam, narra sus altibajos desde sus comienzos con la droga y su encarcelamiento hasta su éxito mundial.

'Baby' (Netflix): 30.11.2018

Drama. Serie que narra las vivencias de unos jóvenes romanos que desafían las convenciones sociales en busca de la independencia y una identidad propia.

'1983' (Netflix): 30.11.2018

Drama. Décadas después del atentado terrorista de 1983, un estudiante y un policía descubren una conspiración que mantuvo el Telón de Acero y el estado policial en Polonia.

Regresos: 'Agents of S.H.I.E.L.D', 'House of Cards', 'The Sinner', 'The Last Kingdom', 'Greenleaf', 'Frontier', 'Vikingos', 'F is for Family', 'No Offence', 'Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus', 'Clique', 'Room 104', 'Outlander' y 'Narcos'.

