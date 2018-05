Cómo distinguir una cita célebre falsa en internet

No te creas todo lo que lees en internet solo porque haya una frase con una foto al lado.

García Márquez, Wilde, Einstein, Coelho, Churchill, Lincoln e, incluso, algunos de los filósofos y pensadores más importantes de la historia han sido objeto de esta manipulación. El principio 'no te creas todo lo que lees en internet solo porque haya una frase con una foto al lado', resume una de las normas básicas para no caer en este engaño.

La red está plagada de páginas e imágenes que recogen supuestas citas célebres de figuras destacadas del deporte, la cultura, el arte, la política o la filosofía. Pero, en internet no es real todo lo que lo parece. Con el auge de las frases motivacionales se ha multiplicado el número de estas aseveraciones que, en muchas ocasiones, no fueron pronunciadas por aquellos a quienes se les atribuyen.

Cómo distinguirlas

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las apariencias engañan. La mayoría de las citas célebres que se intercambian por internet podrían ser ciertas. Pero el hecho de que sean verosímiles no las convierte necesariamente en veraces. Por ejemplo, la compartida "se puede engañar a todo el mundo alguna vez y a alguna persona todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", atribuida al expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, comenzó a usarse pocos años después de su asesinato, aunque no hay ningún registro que corrobore que la pronunció.