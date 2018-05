La peligrosa moda de los vaqueros rotos

De hecho, recientemente salió a la luz la moda del ‘vaquero tanga’, un pantalón que apenas luce tela en la parte de la cintura y los bolsillos laterales, el resto no deja absolutamente nada a la imaginación.

Sin embargo, la peligrosa moda de lucir los vaqueros rotos está empezando a cobrarse ya los primeros sustos. En Twitter, varias usuarias han mostrado ya los efectos de utilizar esta prenda a pleno sol (y sin utilizar crema solar). El resultado son piernas, tobillos y muslos visiblemente quemados por el sol.

*wears ripped jeans in the florida sun*



leave it to sarah presti to be the dumbest person on planet earth pic.twitter.com/xBW0r7enzI