'Harry Potter Hogwarts Mystery' llega a tu móvil en abril

Los fans despidieron definitivamente en abril la exposición 'Harry Potter: The Exhibition' a su paso por España, tras varias prórrogas desde su apertura. Pero no todo son tristes noticias para los 'muggles': el próximo 25 de abril l a empresa desarrolladora de videojuegos 'Jam City' lanzará el videojuego 'Harry Potter Hogwarts Mystery' para móviles iOS y Android, con el tú mismo podrás convertirte en mago y recorrer los pasillos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería , aprendiendo conjuros y pociones, asistiendo a clases, conociendo a otros estudiantes y, en definitiva, viviendo tu propia experiencia.

La compañía subió el pasado 1 de marzo el 'teaser' del videojuego a su página de Facebook:

El videojuego cuenta con la colaboración de algunos actores de las películas, que ponen voz a sus personajes de nuevo. Este es el caso de Michael Gambon (profesor Dumbledore), Dame Maggie Smith (profesora McGonagall), Warwick Davis (profesor Flitwick), Sally Mortemore (señora Irma Pince), Gemma Jones (señora Pomfrey) y Zoe Wanamaker (señora Hooch).

Sin embargo, ni rastro de Harry Potter. El juego se desarrolla en la década de 1980, en la horquilla de tiempo entre la derrota de Voldemort en casa de los Potter y antes del primer curso de Harry en Hogwarts. Entonces, ¿quién es el protagonista en el juego? Tú mismo. O, más bien, tu avatar. El juego permite diseñar a tu propio personaje y vivir tu propia historia dentro del mundo mágico creado por J. K. Rowling.

¿Qué tipo de mago eres?

¿Eres tan buen estudiante como Hermione Granger? ¿Antepondrías el valor, la honestidad, la ambición o el ingenio? Decidir qué tipo de mago eres no es tan sencillo. Quizá, como le sucedió a Harry, sea más fácil para ti decidir cuál no quieres ser. Seguro que recuerdas las míticas palabras del sombrero que destaparon el terror de El-Niño-que-sobrevivió: "En Slytherin no, ¿eh? —dijo la vocecita—. ¿Estás seguro? Podrías ser muy grande, ¿sabes?"

Pues bien, como sucede en la historia, el Sombrero Seleccionador también escuchará tus peticiones y podrás elegir a qué casa de Hogwarts pertenecerás.

Otros videojuegos de Harry Potter

Jam City no es la única compañía que pretende tocar la fibra nostálgica de los fans de Harry Potter durante la espera de los tres nuevos libros anunciados por por J. K. Rowling. Niantic, el estudio de 'Pokemon Go' pretende repetir el éxito de este afamado videojuego y volver unir el mundo real y el interactivo con 'Wizards Unite'.

