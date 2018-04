Lo que sabemos hasta el momento de la píldora anticonceptiva masculina

La industria química lleva años estudiando alternativas anticonceptivas masculinas al preservativo o la vasectomía. Sin embargo, todavía no ha llegado nada al mercado, un hecho que ha generado especulación y debate sobre si las farmacéuticas podrían no están interesadas en comercializar el producto, si los efectos secundarios podrían ser graves o si existe un público que prefiere que las píldoras anticonceptivas sigan siendo un tema 'de mujeres'. Incluso hay quien se aferra al escepticismo y asegura que dicho fármaco nunca llegará a existir. Sin embargo, la sección de deporte y vida del periódico 'As' titulaba hace unos días: "En dos años podría estar la píldora masculina en el mercado”. El artículo se refiere a un medicamento que se presentó en Chicago el pasado mes de marzo durante la reunión anual de la Sociedad Endocrina. Este producto contendría 'dimendrolona undecanato', y de ahí deriva su nombre: 'DMAU', cuyo cometido sería impedir la fabricación de espermatozoides.