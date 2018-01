¿Qué canción de OT encaja mejor contigo?

La dulzura de Amaia, el estilo peculiar de Alfred, el rango de tesitura de Agoney, el ángel de Aitana, la alegría de Ana Guerra, la potencia de Miriam... Todos y cada uno de los concursantes de Operación Triunfo tienen algo especial que hizo que el jurado del casting se fijase en ellos, y también que la audiencia haya escogido a sus favoritos.

La última edición de OT ha sabido cautivar a su público a través de la diversidad, tanto a nivel musical como en el ámbito personal. Esta apuesta ha logrado que miles de fans sigan algo más que un 'reality' de talentos musicales: que se sientan identificados con unos concursantes que, a pesar de la fama que han alcanzado, derrochan naturalidad, compañerismo y buen rollo, y han demostrado que han aprendido a emocionar y también a emocionarse compartiendo música, uno de los aspectos clave del triunfo de esta edición del programa. Porque a fin de cuentas la música va de eso: de sentir, transmitir y compartir.

Pero eso no es lo único que ha conseguido OT. Ha recuperado temas para muchos olvidados y ha dado a conocer otros para muchos desconocidos. Tanto si te has planteado alguna vez formar parte del elenco de un programa de estas características como si no, seguro que te viene a la cabeza alguna canción de la edición. ¿Te gustaría saber si encajarías con tu tema favorito?