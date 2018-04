La extensión agraria del siglo XXI

El próximo día 13 de abril termina el plazo para que los profesionales del sector agrario aragonés (agricultores, ganaderos y pequeñas empresas agrarias y forestales del medio rural) decidan cuál de las ocho entidades seleccionadas quieren que les preste el nuevo servicio de asesoramiento de explotaciones puesto en marcha en la Comunidad.

Una fecha con la que se cumple el mes transcurrido desde que el pasado 12 de marzo, tras tres años de idas y venidas, el Gobierno de Aragón publicaba la orden por la que se regula el procedimiento para la puesta en marcha de este servicio incluido en el Plan de Desarrollo Rural (2014-2020). No ha sido un capricho del Ejecutivo autonómico, ni siquiera del propio sector -aunque todos sus representantes lo consideren necesario-. Es una obligación impuesta por Bruselas, que decidió en la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) que cada país miembro tendría que contar con un servicio desde el que ofrecer el asesoramiento que demandaran las explotaciones agrarias para ser más competitivas, más eficientes, más rentables, más sostenibles y más ajustadas a la cambiante y exigente normativa comunitaria.

Una obligación que solo afecta a la existencia del servicio. No a su uso, porque los agricultores pueden decidir voluntariamente si se adhieren o no al mismo. Por eso, y para que su utilización no sea gravosa para el agricultor y ganadero, la Comisión decidió destinar una partida presupuestaria para financiar el coste de esta iniciativa. De esta manera, el servicio, que contará con un presupuesto de 1.450.000 euros durante este ejercicio, será sufragado en un 80% por las arcas públicas. De ese porcentaje, llegarán desde Bruselas 614.800 euros (el 53% del montante total), mientras que el Ministerio de Agricultura aportará 220.400 euros (19%) y el Ejecutivo regional desembolsará 324.800 euros (un 28% del total). El 20% restante del coste del asesoramiento saldrá del bolsillo de aquellos profesionales que realicen la consulta.