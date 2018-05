30 kilómetros a pie para rendir cuentas con la Virgen del Pilar

A sus 55 años, María Pilar León y sus amigas llevan desde los 17 sin faltar a su cita anual con la Virgen del Pilar. “Cuando éramos jóvenes ya lo hacían nuestras madres, y pronto decidimos empezar nosotras. Unos años se suman más amigas y otros menos, pero siempre que podemos, vamos”, recuerda.

Sin ir más lejos, este mismo sábado realizaron la ruta tres vecinas de Fuentes, y aunque reconoce que no sabe muy bien cuál es el motivo de esta caminata anual, afirma que se trata de una tradición que ha pasado de generación en generación y que se mantiene, a pesar de los años, más viva que nunca. “La mayoría de la gente va para agradecer algo que ha salido bien, o para pedir salud para los suyos o por alguien que tiene algún problema”, explica. Una vez en Zaragoza, se ha de encender una vela, besar a la virgen y comprar una medida del Pilar como recuerdo de esta hazaña.

En su caso particular, cada edición firman en un palo que guardan como recuerdo de la aventura. Y así, casi sin darse cuenta, han pasado casi 40 años de tradición, aunque sobre ella pesa alguna que otra falta. “El único año que no lo hice fue nada más tener a mi hijo, aun así me fui con el bien pequeño en el coche a esperar a mis amigas para entrar al Pilar”, añade.

Otro año estuvo a punto de quedarse sin su promesa, tras ser operada de cáncer de mama en septiembre. Sin embargo, ese mes de octubre decidió acudir a su cita pero desde La Cartuja. La ruta original tiene una distancia de unos 30 kilómetros, y suelen realizarse dos paradas, una de ellas en El Burgo y la otra en la entrada de la capital aragonesa. “Este año salimos de Fuentes a las 7.30 y llegamos sobre la una al Pilar. Llevamos palos y cañas, calzado cómodo y una mochila con agua, comida y un chaleco reflectante para que nos vean en la carretera”, asegura León.

La vuelta la hicieron en coche, gracias a una amiga que lo aparcó en Zaragoza el día de antes para que pudieran regresar a casa tranquilas. Además, en su caso, el sábado que viene se sumará a nuevos grupos, en esta ocasión realizando la ruta en bicicleta.

Otra de las participantes de la caminata de este año fue María José Payá, vecina de Fuentes de 37 años que lleva desde hace diez sin faltar a su cita con el asfalto, aunque la tradición, asegura, le viene de antes. “La primera vez salimos a las diez de la noche en la víspera del Pilar para llegar a las 4 de la mañana a la Misa de Infantes, otra de las tradiciones del pueblo”, explica. Una tradición que iniciaron los antiguos vecinos de la localidad “cuando todavía no existían medios de transporte”.

Sin embargo, este año la fuentera, junto a sus amigas Tere y Maripaz, han decido regresas a la basílica del Pilar. “Salimos a las 7.00 y llegamos a las 12 del mediodía, este año nos ha costado menos porque salió un día fenomenal”, recuerda. Pero, sobre todo, lo que más destaca es la sensación al llegar a la entrada de la calle Alfonso: “Sientes una gran satisfacción porque, una vez más, lo has logrado”.

En su caso, ella cada año compra una cinta del pilar de un color diferente, su objetivo es llenar el palo con cada uno de los modelos. “Mínimo tengo que aguantar 8 años más, aunque espero seguir después y hasta que el cuerpo aguante”, reivindica.

Durante esta semana continuarán las caminatas hasta la plaza del Pilar de Zaragoza, hasta mínimo el próximo sábado 14 de octubre, cuando hay varios grupos preparados. “Hay mucha gente que tiene que esperar a que pase el Pilar. Lo importante es cumplir la promesa”, resume.