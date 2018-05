El aragonés Javier Oliván, responsable de publicidad y analítica de Facebook

El escándalo por la filtración de datos de Facebook a Cambrigde Analytica ha llevado a su fundador, Mark Zuckerberg, a emprender la mayor reorganización de la cúpula de la red social en los últimos 14 años.

Unos cambios que afectan a todos los departamentos y entre los que asoma el nombre de un aragonés, Javier Oliván (Jaca, 1977). Oliván cuenta con más de una década de experiencia en la empresa y durante años ha dirigido el equipo de desarrollo internacional de Facebook. Ahora, Zuckerberg, ha confiado en él para ser el responsable de publicidad, analítica y crecimiento de Facebook.

Will Cathcart estará al frente de la aplicación de la red social, que actualmente cuenta con más de 2.100 millones de usuarios activos al mes. Por su parte, Chris Cox, jefe de Producto, pasará a liderar 'The Family of Apps'.

Relevo en Whatsapp