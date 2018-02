La guía de Whatsapp definitiva

Cuando Meli Corbetto, una joven argentina, le preparó a su abuela de 82 años un manual para aprender a utilizar Whatsapp, no imaginaba que la guía cautivaría a las redes sociales. Miles de personas han compartido los sencillos (y dulces) pasos que la joven dibujó y después dispuso a modo de libreta en hojas numeradas para que su abuela desbloqueara el smartphone y consiguiera enviar y escuchar audios. "Pasa el dedo por las flores como si las acariciaras" o "si te equivocas no pasa nada, pulsa suave el triángulo para volver atrás", son solo algunos de los consejos que plasmó Meli sobre el papel, que en Twitter se mostró sorprendida por su éxito: "Tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno", dijo.