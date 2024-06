Ibai Llanos explica por qué llegó de México en silla de ruedas y en estado de semiinconsciencia

El estado en el que el 'streamer' Ibai Llanos llegó este lunes al aeropuerto de Barcelona tras un vuelo procedente de México dejó preocupados a sus fans. El vasco fue grabado al descender del avión en silla de ruedas y en estado de semiinconsciencia, incapaz de responder a los periodistas que le esperaban para preguntarle por su triunfo en el Mundial de la Kings League, con su equipo 'Porcinos', este pasado fin de semana en la ciudad de Monterrey.

Ante la insistencia de la prensa, su acompañante en el aeropuerto confirmó que tenía un poco de fiebre y no se encontraba bien.

Horas más tarde, ya desde su casa, Ibai quiso tranquilidad a sus fans dando una explicación a lo ocurrido. El streamer achacó al exceso de fiesta en México y al cansancio acumulado durante el viaje de regreso su malestar.

Europa Press La reciente victoria de Porcinos FC en la Kings World Cup ha sido una celebración histórica para los seguidores del popular streamer Ibai Llanos. Sin embargo, la euforia del triunfo ha sido opacada por las impactantes imágenes de la llegada de Llanos a Barcelona, visiblemente agotado y en silla de ruedas. El pasado sábado 8 de junio, el equipo español Porcinos FC se alzó con el título de la primera edición de la Kings World Cup en México. La final del torneo, seguida de la posterior fiesta de celebración y el agotador viaje de regreso a España, claramente pasaron factura a Ibai. Europa Press

"He visto que anda circulando un vídeo en silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona, y la verdad es que la celebración de ser campeones del mundo se me fue de las manos, tengo que reconocerlo. La noche mexicana esconde locuras", explicó en un vídeo colgado en Instagram.

Aprovechó la oportunidad para criticar a los medios de comunicación que le esperaban en el aeropuerto e insistían en preguntarle a pesar de ver que no se encontraba bien. "La realidad supera a la ficción, esto es peor que Black Mirror", se quejó.

A través de su cuenta de Twitch, añadió algunos detalles del motivo de su estado. "La realidad es que llevaba una cuajada espectacular porque salí de fiesta por Monterrey. No me pasa nada, es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido y estar jodido, no tiene mucho más", explicó a sus seguidores en red social.

Imagen del vídeo de Ibai Llanos en Instagram tranquilizando a sus fans sobre su estado .

"Ni siquiera he ido al médico. Ahora he dormido y estoy de puta madre. Necesitaba dormir un poco porque habían sido días locos, sobre todo por las muchas horas de viaje. He hecho Ciudad de México, Estados Unidos, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de México y España. Que locura, la verdad", subrayó, echando la vista atrás de lo vivido en los últimos días y tras haber descansado.