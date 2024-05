Uno de cada cuatro conductores mantiene reuniones de trabajo al volante

Uno de cada cuatro conductores españoles participa en reuniones de trabajo a través de su móvil al tiempo que atraviesa cruces y semáforos en las ciudades o conduce su vehículo a más de 100 kilómetros por hora por circunvalaciones o autovías. Este es uno de los datos más ilustrativos de una encuesta realizada a 12.500 ciudadanos de once países europeos y que certifica que las distracciones al volante y las múltiples violaciones del código de circulación son un hecho generalizado, sobre todo entre los más jóvenes.

Esta negativa conclusión coincide con la puesta en marcha por parte del Ministerio de Interior de un paquete de medidas de choque para frenar la escalada de muertes en las carreteras españolas registrada en los primeros cuatro meses de 2024. Los incumplimientos y hábitos de riesgo que describe el estudio, realizado por Ipsos para la Fundación Vinci, coinciden justo con las causas que explican la práctica totalidad de la mortalidad vial: distracciones, imprudencias, drogas y cansancio.

El trabajo certifica que la proliferación de despistes al volante, que explicarían un tercio de las muertes, están vinculados al manejo de teléfonos y pantallas digitales. Seis de cada diez conductores españoles hablan por teléfono mientras conducen y la mitad de ellos lo hace con bastante frecuencia. La gran mayoría al menos utiliza sistemas manos libres para reducir el riesgo, pero uno de cada cinco aún lo hace móvil en mano. Y lo hacen pese a conocer el peligro. El 12% o ha tenido un accidente o le ha faltado poco por ir conversando.

Pero no son solo llamadas telefónicas. Además de las citadas reuniones de trabajo al volante, otro 15% admite que lee o envía sms, mensajes o correos, uno de cada tres españoles configura el GPS del vehículo mientras conduce e, incluso, un 8% confiesa que guía el coche al tiempo que ve películas o series en el móvil, la pantalla o la tableta.

El respeto a las principales normas del código de circulación brilla por su ausencia. Ocho de cada diez preguntados supera habitualmente los límites de velocidad en calles y carreteras, casi la mitad no respeta la distancia de seguridad, el 40% adelanta por el carril de la derecha en circunvalaciones y autovías, la mitad no usa intermitentes para indicar sus maniobras y más de uno de cada diez muchas veces no se pone el cinturón de seguridad (el doble entre los conductores menores de 35 años).

También son los más jóvenes quienes más circulan bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Un 12% de españoles reconoce haber conducido ebrio o tras fumar hachís o marihuana, pero si a quienes se le pregunta es a los de 25 a 34 años la respuesta afirmativa alcanza el doble.

Si a alcohol y drogas se suma a quienes toman medicamentos que afectan a sus reflejos y su concentración, los jóvenes que conducen pese a encontrarse bajo esos riesgos llegan al 40%. Como ocurría con las distracciones, quienes se arriesgan lo hacen pese a conocer el peligro de su comportamiento, ya que tres de cada diez españoles que han cogido el volante embriagados o han tenido un accidente o han estado muy cerca de sufrirlo.

Cansancio y somnolencia

La escasa responsabilidad de muchos conductores la delata otro de los hábitos de riesgo: el cansancio. Uno de cada cuatro españoles se pone al volante pese a que note síntomas de agotamiento. Como resultado, el 40% de ellos ha cabeceado mientras conducía y uno de cada cinco ha comprobado el riesgo por haber tenido un accidente por este motivo o por haberle faltado poco.

Esta irresponsabilidad es especialmente peligrosa en viajes largos. En las horas previas el 84% se acuesta tarde -el 64% incluso sale de fiesta- y la mitad conduce sin descansar más de las dos horas de tope recomendado. De media, se conduce de un tirón unas tres horas.

Son muchos quienes reconocen que solo empiezan a respetar el código cuando ellos o un allegado sufren un siniestro grave. Así lo afirma el 98% de quienes pasaron por ese drama.