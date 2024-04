Qué es la 'agamia' y por qué preocupa a los solteros la nueva forma de relacionarse de moda en España

Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 14.115.300 solteros, un máximo histórico. Más de la mitad (7.578.800) son hombres y 6.536.500, mujeres. No obstante, lejos de preocupar esta tendencia, para algunas personas se ha convertido en una moda, un estilo de vida elegido con el que son felices. De ahí que haya nacido una nueva forma de vida: la 'agamia'. Se trata de una apuesta para ser feliz que llevan a cabo muchas personas.

La palabra 'agamia' proviene del griego: '-a' (no, sin) y 'gamos' (unión íntima, matrimonio). Por tanto, denomina al nulo interés por la formación de gamos, es decir, solteros que quieren seguir siéndolo, ya que no quieren la unión romántica entre dos personas a la que estamos acostumbrados.

La monogamia, que antes te unía a alguien para toda la vida, cada vez se está perdiendo más en España y otros países del mundo. Y, poco a poco, ganan terreno otras tendencias totalmente distintas como la 'agamia'.

Qué es la 'agamia'

La 'agamia' se entiende como aquella persona que practica la soltería y no tiene ningún interés en dejar de practicarla. No obstante, mucha gente cree que una persona soltera está practicando la 'agamia' y no es realmente cierto. Y es que, un soltero puede querer aspirar a tener una relación y la auténtica 'agamia' es aquella en la que una persona, además de no tener pareja, no espera tenerla. Es feliz siendo una persona soltera y quiere seguir siéndolo, ya que ha abandonado el modelo de monogamia.

Como explica la sexóloga de la marca de juguetes eróticos Diversual, Lucía Jiménez, alguien dentro de la agamia no tiene pareja y no las quiere tener. Por tanto, se trata de una defensa de la vida sin pareja, aunque las relaciones sexuales y el amor sí se contemplan en esta nueva perspectiva vital. De hecho, esta concepción prioriza el autoconocimiento y la satisfacción sexual antes que el compromiso emocional o vital con otra persona.