La historia del matrimonio que vivió más de 15 años en Disneyland sin que los visitantes se dieran cuenta

No es ningún secreto que Disneyland es el lugar más mágico del mundo. Lo que muchos no saben es que, además de magia, esconde infinidad de historias tan fascinantes como sorprendentes, aunque a veces pueden no ser del todo verdaderas. Desde clubes secretos y eventos con invitados muy especiales para seguir el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, hasta toboganes ocultos entre sus instalaciones, pasando por insólitas anécdotas como esta, que podemos asegurar que es cierta: un matrimonio vivió dentro del parque temático Walt Disney World Resort, en Florida, Estados Unidos.

Escondidos a la vista de todos sus visitantes, Owen y Dolly Pope vivieron ocultos durante más de 15 años en Disneyland y cumplieron el que seguro es un sueño de muchos -tanto pequeños como mayores-. Este matrimonio era conocido por sus espectáculos ecuestres, algo que captó la atención de Walt Disney y se acabó convirtiendo en una parte integral del desarrollo del parque temático.

Los Pope en Disneyland: el matrimonio que vivió 15 años en un escenario de cuento

Todo empezó en 1950, cuando los Pope destacaban en el circuito de California por sus espectáculos ecuestres y llamó la atención de Harper Goff, un artista de Disney. El talento de la pareja cautivó tanto a Goff que recomendó al mismísimo Walt Disney que asistiera a una de sus actuaciones.

Y es que Disney y su hermano Roy, antes incluso de la apertura del parque en 1955, buscaban que el parque fuera también una experiencia al aire libre con animales, pero necesitaban asesoramiento profesional. Además, el empresario, productor de cine y animador atravesaba por aquel entonces una crisis financiera que amenazaba su futuro, y buscaba de forma desesperada diversificar sus operaciones.

Por eso, el descubrimiento de Owen y Dolly fue casi como una señal del destino, y les propuso que se fueran a trabar a Disneyland. Eso sí, la propuesta no era de un contrato cinematográfico, sino una invitación a ser parte del entonces proyecto de construir el parque temático.

En 1951, el matrimonio se mudó a Burbank, en Los Ángeles, donde su hogar inicial fue una caravana, y Owen y Dolly Pope se convirtieron en los primeros residentes permanentes de los estudios Disney, una distinción que antes solo habían tenido los militares durante la Segunda Guerra Mundial.

La pareja que contribuyó a la expansión de Disneyland

La pareja tenía como tarea principal cuidar de los caballos que participaban en las cabalgatas y espectáculos del parque, así como supervisar la construcción de una atracción centrada en estos animales y las películas en las que aparecían, como los corceles de la carroza de 'Cenicienta'.

Su contribución a Disneyland fue tal que el legado de Owen y Dolly Pope se extendió más allá de California, y con el éxito financiero y la popularidad creciente del parque, Disney comenzó a planificar una expansión a nivel global.

Por ello, en 1971 les ofrecieron la posibilidad de vivir dentro de Disneyland, en Florida, en una casa camuflada como parte del paisaje de Frontierland, la zona del parque ambientada en el oeste. Además, también fueron los encargados de supervisar la creación del área de Fort Wilderness Resort y Owen desempeñó un papel crucial diseñando aparatos para los caballos del nuevo parque.

En 1975, los Pope se jubilaron, y como agradecimiento al matrimonio por ser una de las piezas clave en los inicios y en el desarrollo de uno de los parques temáticos y de atracciones más famosos del mundo, en el Walt Disney World Resort, también conocido como Disney World, a día de hoy se conserva la casa que habitaron y cuenta con una placa conmemorativa.